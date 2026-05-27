Vladimir Putin a trimis patru tigri înainte să plece în vizită într-o țară vecină

Rusia a oferit Kazahstanului patru tigri siberieni, dintre care doi pui, pentru a ajuta țara să-și refacă populația acestor animale, a anunțat președintele Vladimir Putin într-un articol publicat înaintea vizitei sale de zilele următoare în această țară din Asia Centrală, transmite Reuters.

Bogat în resurse energetice și minerale esențiale, Kazahstanul se învecinează cu Rusia și este un aliat apropiat al Moscovei într-o regiune în care și China și Statele Unite își extind influența.

Cele patru animale, cunoscute și drept tigri de Amur, capturate în regiunea Khabarovsk din extremul est al Rusiei au fost transportate cu avionul în Kazahstan, a spus Putin marți pe site-ul web al Kremlinului, și urmează să fie eliberate în curând în sălbăticie.

Nu este prima dată când Putin folosește animale în eforturile diplomatice.

În 2022, Rusia a trimis 30 de cai pur-sânge în Coreea de Nord, pe fondul consolidării relațiilor dintre cele două țări după invazia Ucrainei din acel an. Liderul nord-coreean Kim Jong Un este un călăreț pasionat.

Kazahstanul, care încearcă să refacă populația de tigri din Asia Centrală, consideră tigrul de Amur o rudă apropiată a tigrului caspic, specie dispărută. Gestul Rusiei completează numărul animalelor trimise anterior de Țările de Jos.

În cadrul vizitei sale, Putin va supraveghea semnarea unui acord pentru un proiect de energie nucleară în Kazahstan, care nu dispune în prezent de capacități de producere a energiei nucleare, și va discuta eforturile de intensificare a tranzitului de petrol rusesc către China prin această țară, a precizat Kremlinul.

Foto: Anton Eine | Dreamstime.com