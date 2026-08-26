Skip to content
Actualitate

Vladimir Putin e aproape de un moment potențial crucial pentru el și pentru războiul din Ucraina. Avertismentul unui fost înalt ofițer britanic

Adrian Cochino
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Un fost comandant de tancuri britanic scrie că mobilizarea generală luată în calcul de Kremlin ar putea să aducă sfârșitul războiului mai aproape, dar nu așa cum speră Moscova că se va întâmpla.

  • Exact înaintea acestor posibile ordine de mobilizare, șeful CIA a fost și el la Moscova.