Vladimir Putin „este preocupat de sănătate și longevitate”. Dezvăluirile omului care i-a scris biografia, despre metodele folosite pentru a-și prelungi viața

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, participă la o întâlnire cu guvernatorul regiunii Belgorod, Viacheslav Gladkov, la Kremlin, în Moscova, pe 11 iulie 2025. FOTO: Mikhail Metzel / Zuma Press / Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin a fost surprins meditând asupra nemuririi cu omologul său chinez, Xi Jinping, dar fascinația sa pentru longevitate nu este o noutate, scrie The Guardian.

Dorința liderilor de a avea o viață lungă nu este ceva nou. Conducătorii caută de multă vreme modalități de a-și prelungi viața și domnia.

Primul împărat al Chinei, Qin Shi Huang (259–210 î.Hr.), a lansat expediții pe Muntele Penglai în căutarea elixirurilor vieții veșnice – deși este posibil ca băuturile cu mercur pe care le-a consumat să îi fi grăbit moartea.

Alexandru cel Mare, potrivit legendei, a cutreierat „Țara Întunericului”, o pădure mitică și continuu întunecată, căutând „izvorul vieții”.

Multe secole mai târziu, fostul premier italian Silvio Berlusconi a abordat aceeași problemă cu extravaganța obișnuită – transplanturi de păr, chirurgie estetică și tratamente de sânge – în încercarea sa de a părea invincibil pe scena politică.

Cam în aceeași perioadă, Nursultan Nazarbayev, președintele autocrat al Kazahstanului, a ordonat unui institut din Astana să studieze „întinerirea organismului”, genomul uman și medicamentele bazate pe gene.

„În ceea ce privește medicina viitorului, oamenii de vârsta mea speră cu adevărat că toate acestea se vor întâmpla cât mai curând posibil”, a fost mesajul lui Nazarbayev pentru oamenii de știință locali în 2010.

În cele din urmă, Silvio Berlusconi s-a stins din viață la 86 de ani, după o luptă cu o infecție pulmonară de rutină. Nazarbayev a fost înlăturat de la putere în 2022, iar astăzi are vârsta de 85 de ani.

Vladimir Putin, care i-a cunoscut bine pe ambii lideri, pare să meargă mai departe – urmând cea mai ambițioasă și generoasă cale către longevitate și știința prelungirii vieții.

Putin este însoțit de o armată de medici

Președintele Rusiei este obsedat de multă vreme de sănătate. Se spune că se bazează pe echipa sa de medici și apelează la medicina alternativă în căutarea vitalității, mai notează The Guardian.

Totuși, cei care îl studiază susțin că nu este vorba numai despre a rămâne sănătos, ci despre prelungirea vieții însăși.

„În conversația sa cu Xi, Putin a vorbit despre un subiect care îl interesează cu adevărat”, a spus Mihail Rubin, un jurnalist rus care a co-scris recent o biografie a președintelui.

„Este important să înțelegem că, chiar și în momentul acestui schimb de replici, aproape sigur exista o întreagă echipă de medici undeva în apropiere”, a adăugat el.

Rubin susține că există prea puține indicii care să sugereze că Putin ar avea nevoie de îngrijiri medicale constante; pare sănătos pentru vârsta sa, dar călătorește în mod obișnuit alături de un grup numeros de medici din diverse specializări.

„Acest lucru sugerează că președintele rus este preocupat de sănătatea și longevitatea sa”, a spus Rubin.

„Cred că Putin visează să conducă încă mulți ani și își pune mari speranțe în progresul medicinei moderne”, a continuat jurnalistul rus.

Ce a declarat președintele rus despre longevitate

Vladimir Putin nu și-a ascuns fascinația față de prelungirea vieții, iar miercuri nu a arătat nicio reticență în a reitera reflecțiile private despre longevitate într-o conferință de presă.

„Mijloacele și metodele moderne de îmbunătățire a sănătății, chiar și diverse operații chirurgicale care implică înlocuirea organelor, permit umanității să spere că… speranța de viață va crește semnificativ”, le-a spus președintele Rusiei reporterilor la Beijing.

Mihail Kovalciuk, un vechi prieten de familie al lui Vladimir Putin, descris adesea drept omul de știință preferat al președintelui rus, este considerat vârful de lance al cercetărilor rusești în domeniul imortalității.

Potrivit publicației independente Meduza, Kovalchuk a înființat mai multe institute cu fonduri de stat pentru a investi în noi tehnologii, inclusiv în ceea ce privește printarea de organe cu celule cultivate în laborator pentru a crea organe de înlocuire.

Fiica cea mare a lui Putin, Maria Voronțova, endocrinolog specializat, a primit, de asemenea, granturi guvernamentale substanțiale pentru a studia prelungirea sănătății umane și a longevității și este implicată într-un program de cercetare genetică asociat lui Kovalchuk.