Un microfon rămas activ îi surprinde pe Xi și Putin discutând despre transplanturi de organe și nemurire

Vladimir Putin discutând cu președintele chinez Xi Jinping la Beijing în data de 3 septembrie, FOTO: Alexander Kazakov / AFP / Profimedia Images

Președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin au fost auziți discutând despre transplanturile de organe ca mijloc de prelungire a vieții în marja unei parade militare de la Beijing, scrie BBC.

Putin a sugerat că viața veșnică ar putea fi posibilă ca urmare a inovațiilor în biotehnologie, conform unei traduceri a discuțiilor surprinse de un microfon rămas conectat.

Momentul a fost surprins într-o transmisiune în direct de televiziunea de stat chineză, în timp ce cei doi lideri și Kim Jong Un al Coreei de Nord au traversat împreună istorica Piață Tiananmen din China.

Xi și Putin sunt la putere de 13, respectiv 25 de ani. Niciunul dintre ei nu și-a exprimat intenția de a demisiona.

Stând umăr la umăr cu liderii nord-coreeni și ruși, președintele Chinei s-a folosit de spectacolul de Ziua Victoriei pentru a proiecta o viziune alternativă asupra viitorului ordinii mondiale.

Totuși, conversația lor privată sugerează că obiectivele lor se extind dincolo de sfera economică și politică.

Schimbul de replici a fost mediat de un traducător de mandarină pentru Putin și de un traducător de rusă pentru Xi și apoi a fost tradus în engleză de BBC.

„În trecut, era o raritate ca cineva să aibă peste 70 de ani, iar în zilele noastre se spune că la 70 de ani ești încă un copil”, a spus traducătorul lui Xi în rusă.

Urmează un pasaj inaudibil din partea lui Putin. Traducătorul său din mandarină a adăugat apoi: „Odată cu dezvoltarea biotehnologiei, organele umane pot fi transplantate continuu, iar oamenii pot trăi din ce în ce mai tineri și chiar pot atinge nemurirea.”

Traducătorul lui Xi a spus apoi: „Predicțiile sunt că, în acest secol, există o șansă de a trăi și până la 150 [de ani]”.

Putin a reluat remarcile ulterior, în timp ce vorbea cu presa rusă.

Agenția de știri rusă de stat Tass l-a citat spunând: „Metodele moderne de recuperare, metodele medicale, chiar și cele chirurgicale care se ocupă de înlocuirea organelor, permit omenirii să spere ca viața activă să dureze mai mult decât o face astăzi”.

„Vârsta medie este diferită în diferite țări, dar speranța de viață va crește semnificativ.”

Xi a declarat că lumea se confruntă cu o alegere între pace și război, în contextul în care China a dezvăluit un arsenal imens de arme – inclusiv rachete nucleare cu rază de acțiune globală – pentru a marca cea de-a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial.

Parada de miercuri a marcat prima dată când liderii chinez, rus și nord-coreean au apărut împreună în public, fiind considerată de unii observatori un mesaj către națiunile occidentale.

Putin și Kim s-au alăturat altor 24 demnitari la paradă, inclusiv președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, Luong Cuong din Vietnam și Emmerson Mnangagwa din Zimbabwe.

China a căutat să se poziționeze ca o posibilă contrapondere față de SUA de la impunerea tarifelor vamale de către Donald Trump.

Miercuri, președintele SUA l-a acuzat pe Xi de conspirație împotriva SUA alături de liderii Rusiei și Coreei de Nord.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a scris: „Vă rog să le transmiteți cele mai calde salutări lui Vladimir Putin și lui Kim Jong Un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii”.