Vladimir Putin, mutare importantă la vârful armatei ruse

Președintele Vladimir Putin l-a numit miercuri pe generalul Denis Liamin la conducerea Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot ale Rusiei, o nouă ramură a armatei care va fi responsabilă de războiul cu drone, transmite Reuters.

Putin a anunțat numirea ca parte a ceea ce a numit o „perfecționare” a structurii militare, în al cincilea an al războiului pe care l-a declanșat împotriva Ucrainei.

Dronele au ajuns să domine conflictul, fiecare dintre părți folosindu-le nu doar de-a lungul liniei frontului de 1.200 km, ci și pentru atacuri pe mare și asupra unor ținte aflate adânc în spatele liniilor inamice, precum infrastructura energetică și depozitele comerciale.

Ucraina a anunțat luna trecută înființarea propriului comandament pentru „lovituri cu rază lungă de acțiune”.

Generalul Denis Liamin (prim-plan), alături de alți comandanți ruși, FOTO: Alexander Kazakov / AP / Profimedia

Putin a numit un tanchist la comanda noilor forțe de drone

Adresându-i-se direct lui Liamin în cadrul unei reuniuni televizate cu șefii Ministerului Apărării, Putin a declarat că acesta este „unul dintre cei mai calificați specialiști” pentru a prelua conducerea noilor forțe de drone. El i-a cerut să finalizeze constituirea acestora și să preia comanda „în viitorul apropiat”.

Anterior, Liamin a fost șef de stat major al grupării de forțe ruse „Centru”, care luptă în Ucraina. El a absolvit o școală de comandă pentru trupe de tancuri și are experiență în cadrul forțelor terestre.

Putin a descris gruparea „Centru” drept o componentă-cheie a eforturilor Rusiei de a cuceri întreaga regiune Donețk, unul dintre principalele obiective ale Moscovei în acest război.

În cadrul unei remanieri anunțate la aceeași reuniune, Putin a declarat că generalul Valeri Solodciuk, comandantul grupării „Centru”, va prelua o nouă funcție, urmând să coordoneze întreaga logistică militară, iar în locul său va fi numit Andrei Ivanaiev, care a condus anterior gruparea de forțe „Est”.