„Fără precedent”: Atacurile ucrainene cu drone în Marea Azov au depășit ca amploare și „războiul petrolierelor” din anii ’80

Atacurile asupra navelor rusești în Marea Azov (și acum în Marea Neagră) au depășit ca amploare inclusiv „războiul petrolierelor” dintre Iran și Irak din anii 1980, când cele două țări producătoare de petrol au încercat să se priveze reciproc de mijloacele lor de trai, relatează The Moscow Times, citând Financial Times.

Dronele ucrainene au atacat 116 nave rusești timp de nouă zile până marțea aceasta, 14 iulie. Thomas Alexa, analist senior la agenția de securitate maritimă Ambrey, a declarat pentru FT că rata atacurilor a depășit nivelurile înregistrate în timpul războiului Iran-Irak, când peste 450 de atacuri au fost înregistrate pe parcursul a șapte ani.

„Nu am cuvinte să exprim cât de fără precedent este acest lucru”, a subliniat el. „Niciodată în lume nu am mai văzut atacuri atât de concentrate”, a adăugat acesta.

Lovituri țintite ale dronelor ucrainene

Dronele ucrainene țintesc în principal punțile de comandă sau conductele prin care încărcăturile lichide sunt transferate în tancurile de bord. În consecință, navele nu se scufundă (petrolierele, de exemplu, sunt proiectate să rămână pe linia de plutire chiar și după avarii semnificative), însă își pierd capacitatea de deplasare. Refacerea sistemelor de comandă poate dura mult timp.

Ukrainian attack drones hit another 15 vessels in the Sea of Azov overnight, including 7 oil tankers.



Ukrainian forces have now hit 105 vessels in the area over 8 days, collapsing Azov/Don/Kerch Russian shipping traffic. pic.twitter.com/5BubCmuXd9 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 13, 2026

„Acestea sunt lovituri extrem de precise. Potențial, este o campanie cu un caracter extrem de letal”, mai spune analistul.

Navele avariate trebuie remorcate în docuri pentru reparații, iar, cel mai probabil, nu în Marea Azov, având în vedere că aceasta a ajuns, în fapt, sub controlul Forțelor Ucrainene de Sisteme fără Pilot (SBS).

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a declarat luni că petrolierele distruse în Marea Azov transportau țiței și produse petroliere din Rusia „ocolind sancțiunile internaționale”, iar feriboturile „asigurau logistica militară și transportul de mărfuri în interesul forțelor armate ale Rusiei”.

Comandanții ucraineni jubilează

Robert „Magyar” Brovdi, comandantul SBS, a declarat că forțele sale „distrug intensiv” flota din umbră a Rusiei din Marea Azov, întrerupând rutele de aprovizionare către Crimeea și către armata rusă din regiunile ocupate ale Ucrainei.

„Infrastructura de transbordare a peninsulei este lovită în fiecare noapte, circulația prin strâmtoarea Kerci a fost oprită, iar operațiunile de descărcare au fost reduse la minimum”, a mai spus acesta.

Campania de atacuri lansată de SBS a afectat și exporturile de cereale ale Rusiei

Trei surse din industrie au declarat pentru Reuters că navigația pe canalul Azov-Don, prin care este exportat un sfert din grâul rusesc destinat piețelor externe, a fost suspendată.

Activitatea porturilor Azov și Taman pare să fi fost paralizată complet. Prin aceste porturi trec 15% din exporturile de cereale ale Rusiei și între 17% și 21% din exporturile de uleiuri vegetale.

Guvernul rus a anunțat că va redirecționa livrările pe alte rute. Însă Nikolai Lîciov, partener la compania AgriTrend, afirmă că reorganizarea exporturilor „din mers”, chiar în vârful sezonului, în condițiile unei campanii de recoltare întârziate și a unei crize a combustibililor, este „o sarcină aproape imposibilă”.

Ce a fost „Războiul petrolierelor”

Războiul dintre Iran și Irak, început după Revoluția Islamică din Iran, a durat din 1980 până în 1988. Cele două părți au început să atace reciproc navele care transportau petrol încă din 1981, însă faza principală a „războiului tancurilor petroliere” s-a desfășurat între 1984 și 1988.

Irakul a lansat în mod activ atacuri folosind avioanele franceze pe care le avea în dotare. Iranul, utilizând avioane, nave și mine marine, a răspuns prin atacuri inclusiv asupra navelor statelor din Golful Persic care sprijineau Irakul.

Miercuri, Brovdi a anunțat că SBS au început o campanie sistematică de lovituri împotriva navelor rusești de transport din Marea Neagră. Potrivit acestuia, în noaptea de 15 iulie, dronele au atacat acolo 20 de nave, inclusiv 17 petroliere, două nave pentru transportul gazelor și un remorcher.