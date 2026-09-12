Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că evenimentele din Europa, inclusiv victoria extremei drepte la alegerile dintr-un land german, sunt rezultatul unor „erori de sistem” comise de globaliștii din Occident, transmite Reuters.

Partidul AfD a ieșit pe primul loc în alegerile de duminica trecută, după ce a promis să limiteze migrația, să restabilească relațiile cu Rusia și să reducă sprijinului acordat Ucrainei.

AfD trebuie acum, totuși, să atragă membri de la alte partide sau să ajungă la un acord cu micul partid de extremă stânga BSW pentru a forma un guvern.

Putin: „Erori de sistem ale așa-zisului Occident”

Putin, vorbind jurnaliștilor în cadrul unei discuții cu presa în prima zi a vizitei sale în India, a afirmat că războiul din Ucraina este vina Occidentului, care exercită în mod constant presiuni asupra Moscovei și încearcă să „atragă” Ucraina în alianța NATO.

Președintele rus a spus inițial că nu va face niciun comentariu cu privire la rezultatul de duminică al partidului Alternativa pentru Germania (AfD) din landul german Saxonia-Anhalt, dar a adăugat apoi că elitele occidentale sunt de vină pentru evenimentele de pe continent, inclusiv pentru alegeri.

„Consider că tot ceea ce se întâmplă în Europa în acest moment este, în esență, rezultatul unor erori de sistem ale așa-numitului Occident… ale globalistilor occidentali din politică, securitate și economie”, a declarat Putin.

Țările occidentale, a spus el, au ignorat, de asemenea, opoziția Rusiei față de extinderea NATO spre est.

„Elitele globaliste sunt de vină”

După ce un președinte favorabil Rusiei a fost forțat să fugă din Ucraina în 2014, el a afirmat că Occidentul „și-a stabilit imediat obiectivul de a atrage Ucraina în NATO. Iar acest lucru s-a dovedit, în cele din urmă, a fi principalul motiv al evenimentelor tragice de astăzi din Ucraina”.

„Elitele globaliste occidentale sunt de vină pentru acest lucru, deși continuă să arunce vina asupra noastră tot timpul.”

„Cred că oamenii din Europa înțeleg ce se întâmplă. De aici rezultă rezultatele de astăzi din Germania și tendințele din Europa în ansamblu”, a declarat el reporterilor.

Țările occidentale, a spus el, „își sperie populația cu o amenințare falsă din partea Rusiei, care ar fi apărut încă din vremea Uniunii Sovietice“. „Dar nu există o astfel de amenințare și nu a existat niciodată”, a susținut el.

Putin urmează să participe, începând de sâmbătă, la summitul BRICS din India, alături de președintele chinez Xi Jinping și de președintele iranian Masoud Pezeshkian.