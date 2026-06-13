Putin s-a întâlnit cu mai mulți soldați ruși și a vorbit despre „problema dronelor ucrainene”

Președintele rus a recunoscut, într-o întâlnire cu mai mulți militari ruși, că dronele ucrainene reprezintă o problemă serioasă. A vorbit și despre planul Rusiei pentru a-și construi o rețea-replică la rețeaua de sateliți Starlink, folosită de Ucraina pentru atacurile cu drone, relatează TASS și The Moscow Times.

Mai mulți militari ruși au fost primiți la Kremlin de către Vladimir Putin. Au vorbit despre situația de pe front, dar și despre atacurile ucrainene cu drone. „Scopul lor este să divizeze societatea rusă, să provoace confuzie și pagube economice”, a spus președintele rus, potrivit The Moscow Times. „Dar nu vor reuși”, a continuat el.

Comentariile sale au venit la câteva ore după ce Kievul a lovit o rafinărie aflată la 1.000 de kilometri de linia frontului. Putin a recunoscut că lovitura a provocat pagube economice, dar a spus că „totul a fost reluat rapid”, mai scrie Moscow Times.

„Comandații voștri ne relatază despre ce probleme ne creează dronele”

Dar Putin nu a vorbit doar despre loviturile ucrinene din interiorul Rusiei, ci și despre cele asupra trupelor ruse.

„În ceea ce privește lupta împotriva dronelor, ne dăm bine seama şi suntem perfect conștienți de acest fapt, iar comandanții voștri sunt perfect conștienți de acest lucru; ei ne relatează despre asta tot timpul, în fiecare zi – credeți-mă, în fiecare zi – despre ce probleme ne creează dronele și despre ce fel de modalități văd ei să existe pentru a depăși această problemă’, a declarat Putin, citat de agenția de știri TASS.

El a mai spus că nu vrea să intre în detalii, însă. „Știu cum este să privești în sus, atunci când aceste drone atârnă acolo ca nişte muște”, a adăugat el.

Putin laudă rivalul rusesc la Starlink

Putin a mai spus că Rusia dezvoltă drone cu inteligență artificială și drone FPV și își construiește propria constelație de sateliți pe orbită joasă pentru a înlocui Starlink, rețeaua lui Elon Musk folosită de Ucraina și blocată pentru Rusia.

„Biroul 1440” este structura responsabilă pentru această constelație de sateliți pe orbită joasă, a continuat Putin. „Ea nu este cu nimic mai inferioară faţă de Starlink, poate chiar o depăşeşte. Problema este extinderea acestor capacități. Lucrăm în această direcție”, a declarat președintele rus.

„Biroul 1440” a încercat recent să lanseze propria sa constelație de sateliți. Au fost lansați, în luna martie, 16 astfel de sateliți, însă unul s-a pierdut. Planurile pe termen lung prevăd extinderea rețelei la 383 de sateliți până în 2030. Spre comparație, rețeaua Starlink are aproximativ 10.650 de sateliți pe orbita joasă a Pământului.