Tudor Chirilă, dezvăluiri din culisele „Vocea României”, înainte de startul noului sezon

Juratul emisiunii care începe diseară la ProTV a povestit la ce se poat aștepta fanii show-ului musical în sezonul 14.

„Iron Maiden – Fear of the dark, Radiohead – Creep, Beyonce – Fever (varianta ei), Halestorm – Raise your horns, Aurelian Andreescu – Oameni, Mean Girls (the musical) – Someone gets hurt, Steelheart -She’s gone, Vama Veche – Cu tine, Raye – Cry me a river (varianta ei), Amy Winehouse – Will you still love me tomorrow (varianta ei), REM – Everybody hurts, Stevie Wonder – At last, o parte din piesele pe care la veți auzi cântate de concurenții mei la Vocea României, care începe azi de la 20:30. Io zic că aveți ce asculta”, a scris Tudor Chirilă într-un mesaj pe Facebook.

Într-un comentariu, artistul a precizat că este vorba despre piesele care vor fi interpretate de cei care vor face parte din echipa sa, după audițiile pe nevăzute, prima etapă a emisiunii.

Tudor Chirilă este jurat la „Vocea României” din anul 2014 și este antrenorul care a dat cei mai mulţi câştigători la Vocea României.

Anul trecut a fost a opta oară când solistul trupei Vama a reușit să se impună în competiție cu o artistă pe care a antrenat-o.

Sezoanele în care echipa lui Tudor Chirilă a câștigat Vocea României sunt:

2014: Tiberiu Albu

2015: Cristina Bălan

2016: Teodora Buciu

2019: Dragoș Moldovan

2022: Iulian Nunucă

2023: Alexandra Căpitănescu

2024: Aura Șova

2025: Alessia Pop

Noul sezon din „Vocea României” începe vineri seară, de la ora 20.30, pe ProTV și platforma Voyo.

Vocea României sezonul 14. Un jurat pleacă

Noul sezon vine și cu o noutate.

„Începem audițiile pe nevăzute cu vești excelente – am păstrat temutul buton SUPERBLOK, dar și butonul MUTE – care lasă fără glas adversarii, reducându-i la tăcere. Avem totodată o noutate absolută: butonul „a doua șansă”, iar fiecare antrenor îl poate folosi o singură dată! Și încă ceva: în premieră absolută! Am și eu o armă secretă, dar… dacă e secretă, așa să rămână până la momentul oportun!”, a spus Pavel Bartoș.

Sezonul 14 al emisiunii Vocea României începe în această seară cu vestea plecării Irinei Rimes din juriu.

„Anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul (…) M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public, și față de colegii mei. Și fiind ultimul meu an, nu-mi permit să scap o voce bună”, a anunțat cântăreața Irina Rimes, potrivit unui comunicat al PRO TV.

Cântăreața va explica motivele retragerii, în această seară, de la ora 20.30, la PRO TV.

Irina Rimes face parte din juriul Vocea României din 2018.