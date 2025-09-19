Vodafone a semnat documentele privind achiziția Telekom România. Care e valoarea totală a tranzacției

Vodafone România anunță semnarea documentelor legale relevante ale tranzacției privind achiziția Telekom România Mobile Communications, transmite compania într-un comunicat.

Valoarea totală a tranzacției este de 30 milioane de euro, sumă care se referă exclusiv la elementele achiziției destinate preluării de către Vodafone România.

La finalizarea acestei tranzacții, estimată pentru începutul lunii octombrie a acestui an, Vodafone va dobândi controlul asupra Telekom România, inclusiv angajați, clienții postpaid, clienții business, rețeaua de magazine și infrastructura de rețea tehnică, cu excepția segmentului prepaid și a anumitor active preluate de Digi România.

Încheierea de astăzi a documentelor relevante ale tranzacției nu produce efecte cu privire la clienții, angajații și partenerii Vodafone România. După ce tranzacția se va finaliza, cele două companii vor demara procesul de integrare în etape. Mai multe detalii vor fi furnizate la momentul potrivit, spune Vodafone.

Consiliul Concurenței a anunțat în luna decembrie a anului trecut că analizează tranzacțiile prin care Vodafone România intenționează să preia Telekom Romania Mobile Communications, iar Digi România va prelua anumite active ale aceleiași companii.

„Activele Telekom Romania Mobile Communications pe care Digi România intenționează să le preia constau în drepturile de utilizare a anumitor frecvențe radio, o parte din turnurile, infrastructura și echipamentele acestora, precum și contractele pre-paid încheiate cu clienții săi”, spune Consiliul Concurenței.

Autoritatea nu a oferit la acea dată detalii despre activele pe care le va prelua Vodafone România, deși acest operator a anunțat la finele lunii octombrie „achiziția Telekom România Mobile Communications, inclusiv a unei părți semnificative din activele acesteia de la Hellenic Telecommunications Organization (OTE)”.

