Volodimir Zelenski anunță că a plecat de la un târg literar cu cartea „Ucideți tiranul”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și soția sa au vizitat tarabele unui târg literar din Kiev, vineri, și au plecat cu material nou de lectură – versiunea în limba ucraineană a cărții „A ucide un tiran”, potrivit ediției originale, în limba italiană („Uccidere il tiranno”), și relatării Reuters („To Kill a Tyrant”). În postarea scrisă în limba engleză pe contul de Twitter al liderului ucrainean și în comunicatul Administrației prezidențiale ucrainene, prima parte din titlul cărții este „Kill the Tyrant”, care în limba română se traduce „Ucideți tiranul”.

Pe parcursul celor trei ani de război cu Rusia, Zelenski l-a descris în repetate rânduri pe președintele rus Vladimir Putin drept dictator. Potrivit Reuters, liderul ucrainean nu a dezvăluit dacă, prin achiziționarea cărții, intenționa intenționa să îi transmită un mesaj omologului său de la Kremlin.

O postare de pe contul său de Telegram arată că președintele Ucrainei a luat o versiune în limba ucraineană a cărții scrise de academicianul italian Aldo Andrea Casi.

În una dintre fotografiile publicate poate fi observată prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, răsfoind un exemplar al cărții, în timp ce soțul său stătea lângă ea. Volodimir Zelenski a spus că este doar una dintre numeroasele cărți pe care el și soția sa le-au luat de la târgul din Kiev.

Titlul complet al cărții originale, în italiană, este: „Uccidere il tiranno: Storia de tirannicido da Cesare a Gheddafi” („A ucide un tiran; o istorie a tiranicidului de la Cezar la Gaddafi”). Reuters îl scrie în mod similar în limba engleză: „To Kill A Tyrant; A History Of Tyrannicide From Caesar To Gaddafi”.

Cartea a fost publicată în limba italiană în 2022 și, conform rezumatului publicat de editor, ridică următoarea întrebare: „Este corect sau greșit să ucizi un tiran? Și dacă este, cine decide?”.

Războiul din Ucraina a intrat în februarie în al patrulea an, iar în mai, la Istanbul, au avut loc primele discuții față în față între reprezentanți ai Kievului și ai Moscovei după 2022. Partea rusă a propus organizarea unei noi runde de discuții, tot în Turcia, în 2 iunie, însă deocamdată Volodimir Zelenski nu a confirmat eventuala participare a Ucrainei.

Reprezentantul permanent al Rusiei la Organizația Națiunilor Unite, Vasili Nebenzia, a susținut vineri în Consiliul de Securitate al ONU că o simplă încetare a focului nu este îndeajuns pentru a pune capăt războiului din Ucraina, ci trebuie abordate „cauzele sale profunde”, potrivit Sky News.