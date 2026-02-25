Volodimir Zelenski anunță data următoarelor negocieri cu SUA

Negociatorii ucraineni se vor întâlni joi cu oficialii americani pentru a discuta despre „pachetul de prosperitate” și reconstrucția postbelică a țării, a declarat miercuri președintele Volodimir Zelenski, relatează Reuters.

Este prima întâlnire în format bilateral SUA – Ucraina, după mai multe rânduri de discuții în format trilateral SUA-Ucraina-Rusia, în Abu Dhabi și în Geneva.

Președintele ucrainean a transmis jurnaliștilor într-o discuție pe WhatsApp că echipele vor discuta și despre pregătirile pentru o întâlnire trilaterală la care va participa și Rusia, adăugând că Kievul speră ca aceasta să aibă loc la începutul lunii martie.

Alte subiecte pe agenda de joi sunt schimburile de prizonieri de război, a spus Zelenski.

Emisiarul special al președintelui american, Steve Witkoff a confirmat discuțiile la începutul acestei săptămâni, spunând că scopul este „să exploreze diferite variante despre cum am putea ajunge la un acord de pace”.

Ucraina și SUA nu au făcut declarații despre membrii echipelor de negociere.

Blocaj în negocieri

Negocierile de săptămână trecută de la Geneva, mediate de SUA, s-au încheiat la fel ca celelalte discuții din acest an: fără ca nimeni să poată indica vreo evoluție reală.

Șeful delegației ruse, Vladimir Medinski, a calificat discuțiile drept „dure, dar serioase”, iar negociatorul șef al Ucrainei, Rustem Umerov, le-a descris drept „substanțiale”, în vreme ce emisarul special al SUA, Steve Witkoff, a salutat „progresul semnificativ”, fără a da detalii.

În schimb, mai multe publicații internaționale relatau că Moscova și Kievul nu sunt mai aproape de sfârșitul conflictului, în ciuda tratativelor mediate de americani, dar par să fi convenit asupra unui singur obiectiv: încearcă să evite să-l supere pe președintele Trump și forța SUA.

Ce a spus Donald Trump despre război în discursul din Congres

În discursul anual despre starea națiunilor, referirile lui Trump la războiul din Ucraina nu au ocupat mult timp. El a spus că „lucrează foarte mult” pentru a-l încheia și a afirmat că 25.000 de oameni mor în fiecare lună în acest război.

Trump a repetat afirmația că războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu ar fi început, dacă el ar fi fost președinte.

„Și lucrăm foarte mult pentru a pune capăt celui de-al nouălea război, uciderilor și masacrelor dintre Rusia și Ucraina, unde 25.000 de soldați mor în fiecare lună. Gândiți-vă la asta, 25.000 de soldați mor în fiecare lună. Un război care nu ar fi avut loc niciodată dacă eu aș fi fost președinte, nu ar fi avut loc niciodată. În calitate de președinte, voi face pace oriunde pot, dar nu voi ezita niciodată să înfrunt amenințările la adresa Americii oriunde va fi necesar”, a spus Trump

Mai mulți membri ai Congresului din public, din ambele partide, au putut fi văzuți purtând insigne cu steagul Ucrainei, scrie New York Times.