Volodimir Zelenski anunță o schimbare în apărarea antiaeriană a Ucrainei: „Rusia s-a pregătit pentru o lovitură masivă. Sistemul nostru va fi transformat”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este informat cu privire la luptele de pe linia frontului de către comandantul Brigăzii Separate 92 de Asalt, Pavlo Fedosenko, pe 16 mai 2024, în regiunea Harkov, Ucraina. Sursa foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Forțele armate ale Ucrainei introduc un nou element al apărării antiaeriene, menit să transforme sistemul existent: mici grupuri care vor opera drone interceptoare. Măsura este luată în contextul în care țara se pregătește pentru noi atacuri rusești de amploare, a declarat luni președintele Volodimir Zelenski, conform Reuters.

Ucraina încă resimte efectele unui val de lovituri rusești de la începutul acestei luni, care a lăsat fără electricitate și încălzire mii de blocuri de locuințe, în special în capitala Kiev.

Zelenski a cerut în repetate rânduri consolidarea apărării antiaeriene, inclusiv printr-un sprijin sporit din partea aliaților occidentali ai Ucrainei.

„Va exista o nouă abordare în utilizarea apărării antiaeriene de către Forțele Aeriene, în ceea ce privește grupurile mobile de foc, dronele interceptoare și alte mijloace de apărare antiaeriană cu rază scurtă de acțiune”, a declarat Zelenski în mesajul său video nocturn. „Sistemul va fi transformat.”

Președintele a anunțat numirea unui nou comandant adjunct al Forțelor Aeriene, Pavlo Yelizarov, care va coordona și dezvolta această inițiativă.

Ucraina și-a dezvoltat rapid capacitățile de producție de drone după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă în februarie 2022 și a pus accent pe dronele interceptoare ca soluție eficientă și mai puțin costisitoare pentru a contracara atacurile rusești.

În declarațiile sale, Zelenski i-a avertizat pe ucraineni să fie „extrem de vigilenți” în perspectiva unor noi atacuri rusești anticipate.

„Rusia s-a pregătit pentru o lovitură, o lovitură masivă, și așteaptă momentul pentru a o pune în aplicare”, a spus el, îndemnând fiecare regiune din țară „să fie pregătită să reacționeze cât mai rapid și să ajute populația”.

Atât Zelenski, cât și ministrul de externe Andrii Sybiha au avertizat în weekend că serviciile de informații ucrainene au observat că Rusia desfășoară misiuni de recunoaștere asupra unor obiective specifice, în special stații de transformare care alimentează centrale nucleare.

Președintele a mai spus că i-a cerut premierului Iulia Svyrydenko să ia, în această săptămână, decizii legate de problemele apărute în urma atacurilor recente, inclusiv acordarea de bonusuri pentru zeci de mii de angajați ai serviciilor de intervenție care lucrează la refacerea alimentării cu încălzire și electricitate.