Volodimir Zelenski avertizează că 50.000 de militari nord-coreeni vor fi dislocaţi în Rusia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că până la 50.000 de militari nord-coreeni vor fi dislocați în Rusia pentru a lupta pentru aliatul Phenianului, liderul de la Kiev cerând în același timp Coreii de Sud să ofere sprijin pentru apărarea aeriană ucraineană, relatează duminică Reuters.

Zelenski a declarat sâmbătă pe X că „s-a luat o decizie ca 30.000 până la 50.000 de nord-coreeni să fie desfășurați pe teritoriul Rusiei”, o cifră mai mare decât estimarea sa de 30.000 din iulie. El nu a oferit detalii despre cum a obținut informațiile, notează Ageperes.

Zelenski a spus că armata Kievului a găsit niște rachete nord-coreene pe teritoriul Ucrainei, fără a dezvălui locurile în care au fost găsite.

„Este absolut clar că Phenianul va continua să-și consolideze experiența în războiul modern, va primi licențe de la Rusia și va primi tot felul de instrumente militare de la ei”, a spus el.

Cerând Seulului să coopereze mai strâns cu Kievul, Zelenski a declarat că Ucraina „ar dori foarte mult să primească sprijin din partea Coreii de Sud într-un domeniu în care avem o lipsă”, referindu-se la sistemele sale de apărare aeriană.

„Suntem pregătiți să lucrăm la acordul privind dronele și în alte domenii”, a spus el, adăugând că diplomații ucraineni „sunt în contact” cu Seulul pentru a promova posibile acorduri.

Președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un au semnat un tratat de parteneriat strategic în timpul vizitei lui Putin la Phenian în iunie 2024, acord ce prevede un ajutor reciproc în cazul în care una dintre țări se confruntă cu o agresiune externă.

Coreea de Nord a trimis circa 14.000 de militari în regiunea rusă Kursk în 2024, ajutând Moscova să respingă o incursiune majoră a forțelor ucrainene în regiune.

Un oficial din cadrul serviciilor de informații militare ale Ucrainei a declarat în august pentru Reuters că o unitate de rachete nord-coreeană a început să fie dislocată în vestul Rusiei și ar putea fi echipată cu 120 de rachete balistice și șase lansatoare pentru atacuri împotriva Ucrainei.