Volodimir Zelenski critică Israelul pentru că a permis intrarea cerealelor „furate de Rusia” și amenință cu sancțiuni

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat marți Israelul că „subminează” relațiile cu Kievul pentru că a permis intrarea cerealelor „furate de Rusia” din teritoriile ucrainene ocupate într-unul dintre porturile sale, relatează AFP, conform Agerpres.

„Autoritățile israeliene nu pot ignora ce nave sosesc în porturile țării sau ce marfă transportă acestea”, a declarat Zelenski pe rețelele de socializare.

„În orice țară normală, cumpărarea de bunuri furate atrage răspundere penală”, a adăugat el.

Potrivit Ucrainei, mai multe nave încărcate cu cereale furate de Moscova au ajuns în ultimele săptămâni în portul israelian Haifa.

Cu o zi înainte, ministrul de externe ucrainean, Andrii Sîbiga, anunțase că ambasadorul israelian va fi convocat marți pentru a discuta această chestiune.

„Dovezile care să susțină aceste acuzații nu au fost încă furnizate”, a replicat omologul său israelian, Gideon Saar, pe platforma X, promițând însă că problema va fi „examinată”.

„Rusia confiscă sistematic cereale din teritoriile ucrainene ocupate temporar și le organizează exportul prin intermediul unor persoane legate de ocupanți”, a acuzat Zelenski.

El a anunțat că pregătește „sancțiuni” care vizează persoane fizice și companii „ce încearcă să profite de această schemă criminală”.

„Ne așteptăm ca autoritățile israeliene să respecte Ucraina și să se abțină de la acțiuni care subminează relațiile noastre bilaterale”, a adăugat șeful statului ucrainean.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat marți să facă vreun comentariu pe această temă.

Consiliul European a declarat în mai 2024 că „există dovezi că Rusia își însușește în prezent ilegal cantități mari (de cereale și semințe oleaginoase) din teritoriile ucrainene pe care le ocupă, și le exportă ca fiind presupuse produse rusești”.

Trupele rusești ocupă în prezent puțin peste 19% din teritoriul ucrainean.