Volodimir Zelenski, reacție la mesajul de luni al lui Nicușor Dan: Mulțumim, este liniștitor să vedem asta

Volodimir Zelenski a distribuit marți mesajul postat luni de Nicușor Dan cu ocazia Zilei Naționale a Ucrainei, liderul ucrainean spunând că țara sa „este întotdeauna deschisă la aprofundarea în continuare a parteneriatului nostru”.

Nicușor Dan a fost invitat la evenimentele de la Kiev organizate de Ziua Independenței Ucrainei, dar „a fost decisă prioritizarea altor activități din agenda președintelui”, potrivit unui răspuns al Cotroceniului pentru Hotnews.

În schimb, în capitala ucraineană s-a dus singură partenera de viață a președintelui, Mirabela Grădinaru. Potrivit imaginilor filmate la Kiev, ea a fost întâmpinată de Volodimir Zelenski și Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, iar ulterior s-a alăturat șefilor de stat și guvern care au fost la Kiev.

Zelenski: Este liniștitor să vedem numeroase inițiative comune

Nicușor Dan a participat, însă, prin videoconferință, la reuniunea „Coaliției de Voință” de la Kiev, despre care a scris pe X că a fost una „constructivă”. Ulterior, președintele român a postat pe aceeași rețea socială și un mesaj de ziua Independenței Ucrainei, în care a scris că „România adresează cele mai călduroase felicitări, împreună cu urări de pace, securitate și prosperitate.”

„România va continua să fie alături de Ucraina, fermă în susținerea independenței, suveranității și integrității teritoriale a țării. Ucraina poate conta pe asistența noastră multidimensională.

România rămâne, de asemenea, pe deplin angajată să sprijine procesul de aderare a Ucrainei la UE și reconstrucția sa post-conflict. În același timp, angajamentul continuu al NATO față de Ucraina rămâne esențial pentru stabilitatea și securitatea pe termen lung a întregii zone euro-atlantice”, a scris Nicușor Dan pe X.

La aproape 24 de ore de la postare, aceasta a fost redistribuită de Zelenski, care a adăugat că „poporul ucrainean și cu mine vă mulțumim pentru cuvintele dumneavoastră amabile, domnule președinte Nicușor Dan”.

„Am construit o relație solidă de bună vecinătate și este liniștitor să vedem numeroase inițiative comune bazate pe respect reciproc. Ucraina este întotdeauna deschisă la aprofundarea în continuare a parteneriatului nostru, fie că este vorba de securitate, economie sau alte domenii”, a adăugat liderul ucrainean.

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski se vor vedea pe 27 august la Chișinău, potrivit Administrației Prezidențiale, iar „o nouă posibilă reuniune se află în pregătire pentru jumătatea lunii septembrie.”