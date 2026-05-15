Volodimir Zelenski: Ucraina este „pe deplin îndreptățită” să lovească infrastructura energetică și producția militară a Rusiei, după atacurile asupra Kievului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina va lovi industria petrolieră a Rusiei, capacitățile de producție militară și persoanele responsabile de „comiterea crimelor de război împotriva Ucrainei și a ucrainenilor”, după cele mai recente atacuri rusești, în urma cărora cel puțin 24 de oameni au fost uciși la Kiev.

„Ucraina nu va lăsa nepedepsită nicio lovitură a agresorului care curmă viețile oamenilor noștri. Suntem pe deplin îndreptățiți să răspundem împotriva industriei petroliere a Rusiei, a producției sale militare și a celor direct responsabili de comiterea crimelor de război împotriva Ucrainei și a ucrainenilor”, a spus Zelenski, potrivit The Guardian.

Liderul de la Kiev a avertizat, de asemenea, asupra unor planuri ale Rusiei pentru „noi atacuri cu rachete și drone asupra Ucrainei”, inclusiv asupra unor „centre de decizie” care implică structurile de comandă politică și militară.

Atacul care a distrus parțial o clădire rezidențială de mari dimensiuni s-a soldat cu 24 de persoane decedate și alte 48 rănite, potrivit The Kyiv Independent. Printre cei uciși se numără și trei copii, născuți în 2008, 2010 și 2013, a spus administrația militară a orașului Kiev. Rusia susține la rândul ei că dronele ucrainene au ucis patru persoane, inclusiv un copil, într-un atac în timpul nopții asupra orașului Ryazan.

Volodimir Zelenski a mai spus că Ucraina „continuă să documenteze încercările Rusiei de a atrage Belarusul mai adânc în războiul împotriva Ucrainei”, pe fondul intensificării contactelor dintre Moscova și liderul belarus Aleksandr Lukașenko, pentru a-l „convinge să se alăture unei noi operațiuni agresive rusești”.

Președintele ucrainean a sugerat că acest lucru ar putea implica un atac asupra Ucrainei sau asupra „uneia dintre țările NATO”.

„Ucrainenii își merită suveranitatea la fel ca orice altă națiune. Poporul nu poate fi înfrânt. Rusia trebuie să își încheie războiul și să negocieze o pace demnă, în loc să caute noi modalități de a intimida Ucraina”, a mai spus Zelenski.