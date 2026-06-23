„Vom putea hrăni toţi câinii şi pisicile din România numai din fabrica pe care am construit-o“. O familie din Ardeal e aproape să finalizeze o investiție de 200 de milioane de euro

Familia Popa, fondatoarea producătorului de carne de pui Transavia, va deschide o fabrică care să producă hrană pentru animale, scrie Ziarul Financiar.

Fabrica urmează să fie amplasată în Ciugud, județul Alba și urmează să fie deschisă în septembrie, în urma unei investiții de 200 de milioane de euro.

„Este o investiţie într-o ramură conexă a industriei alimentare, dar pentru animale de companie, nu pentru oameni. S-a născut tot din ideea de rentabilitate, pentru că, în creşterea păsărilor, zona în care eu activez, o mare parte dintr-un pui viu pe care îl produci, aproximativ 30%, reprezintă intestine, capete, gheare, pene şi sânge. Am vrut să le aduc şi acestora o valoare adăugată mare. Din acest motiv, s-a născut ideea să intrăm şi în această industrie şi sigur am făcut-o la o dimensiune mult mai mare decât am avut intenţia la început“, a declarat Ioan Popa, prezent în cadrul conferinţei ZF Cei mai mari jucători din economie 2026.

În noua fabrică se va produce toată gama de produse dedicate animalelor de companie, atât hrană umedă, cât şi uscată.

„Vom putea hrăni toţi câinii şi pisicile din România numai din fabrica pe care am construit-o“, a adăugat Ioan Popa.

Transavia a avut în 2025 un profit de 358 de milioane de lei și este cel mai mare producător de carne de pui din România.

Compania este deținută de familia Popa, de Ioan Popa și de fiica acestuia, Teodora Popa-Liteanu.