Von der Leyen: „Putin crede că poate rezista mai mult decât noi”. UE trimite un nou ajutor financiar către Ucraina

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vorbește înaintea unei moțiuni împotriva CE, pe 6 octombrie 2025, la Parlamentul European din Strasbourg, estul Franței. FOTO: Pascal Bastien / AP / Profimedia

Uniunea Europenă a eliberat o nouă tranşă de ajutor financiar pentru Ucraina, în valoare de circa şase miliarde de euro, a anunţat joi în Parlamentul European preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informează agenţia DPA, preluată de Agerpres.

Finanţarea acestei noi tranşe provine din „Mecanismul pentru Ucraina” (denumit şi Facilitatea pentru Ucraina), un fond stabilit la sfârşitul anului 2023 de statele UE pentru a oferi asistenţă financiară Ucrainei în războiul cu Rusia şi care este prevăzut cu o finanţare de 50 de miliarde de euro pentru perioada 2024-2027. O altă sursă de finanţare este reprezentată de veniturile generate de activele ruseşti îngheţate în UE.

„Astăzi, Putin continuă să creadă că poate rezista mai mult decât noi. El încă crede că, cu trecerea timpului, Rusia îşi poate atinge obiectivele pe câmpul de luptă”, a remarcat Ursula von der Leyen. „Dar acesta este în mod clar un calcul greşit”, a estimat ea.

De când Rusia a lansat invazia în Ucraina în februarie 2022, Uniunea Europeană a oferit Kievului ajutoare financiare, militare şi umanitare care însumează până la ora actuală aproximativ 178 de miliarde de euro.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulţumit Ursulei von der Leyen „pentru leadership-ul său şi susţinerea Ucrainei”, într-un mesaj postat pe reţeaua socială X după anunţul privind noua tranşă de ajutor financiar oferit de UE. Acest ajutor „face deja Rusia să plătească pentru agresiune”, consideră Zelenski.