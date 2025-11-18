Vot mult așteptat în Congresul SUA pentru publicarea dosarelor în cazul Jeffrey Epstein / După luni de opoziție furioasă, Trump spune că susține demersul

Camera Reprezentanților urmează să voteze marți un proiect de lege care obligă Departamentul de Justiție să facă publice dosarele referitoare la infractorul sexual Jeffrey Epstein, punctul culminant al unui efort de câteva luni care a învins opoziția președintelui Donald Trump și a liderilor republicani, scriu Reuters și Associated Press. Mai incert este votul Senatului, care urmează.

Când un mic grup bipartizan de congresmeni din Camera Reprezentanților a introdus în iulie o petiție pentru a forța publicarea dosarelor în cazul Jeffrey Epstein, în ciuda opoziției președintelui Camerei Mike Johnson, efortul părea unul fără șanse de succes, mai ales că Donald Trump și-a îndemnat susținătorii să respingă măsura.

Însă atât Trump, cât și Johnson au eșuat în cele din urmă în eforturile lor de a împiedica votul.

Între timp, pe fondul unei revolte a unor republicani și a bazei sale electorale, liderul de la Casa Albă s-a supus impulsului tot mai puternic în favoarea publicării documentelor și a spus chiar că republicanii ar trebui să voteze în favoarea demersului.

Aprobarea sa garantează practic că Camera Reprezentanților va adopta proiectul de lege care cere Departamentului de Justiție publicarea documentelor, exercitând o presiune suplimentară și asupra Senatului pentru a-l adopta.

Luni, Trump a declarat că va semna proiectul de lege dacă acesta va fi aprobat de ambele camere ale Congresului, adăugând: „Să-l examineze Senatul”.

Problemele lui Trump

Publicarea dosarelor ar putea dezvălui ceva mai mult din relațiile lui Epstein cu numeroase personaje, de la politicieni la oameni de afaceri din SUA și nu numai, dar opinia publică pare tot mai preocupată în acest lucru de legăturile infractorului sexual cu Donald Trump.

Epstein, un investitor cu numeroase relații influente, s-a sinucis într-o închisoare din Manhattan în timp ce își aștepta procesul în 2019, fiind acuzat de abuz și trafic sexual, inclusiv cu minore.

Trump a petrecut împreună cu Epstein în New York și în Palm Beach, Florida, în anii 1990 și 2000, alături de alți membri ai elitei din SUA și din alte țări.

Președintele a declarat însă că prietenia sa cu Epstein s-a încheiat undeva în anii 2000 și că nu are nicio legătură cu abuzurile lui Epstein, iar dușmanii săi politici încearcă să-l discrediteze insinuând contrariul.

Administrația sa a decis anul acesta să nu mai publice documentele în cazul Epstein, în ciuda afirmațiilor făcute în acest sens în campania electorală. Iar întrebările despre Epstein l-au enervat vizibil pe președinte.

„Desigur că știa despre fete”

E-mailurile publicate săptămâna trecută de o comisie a Camerei Reprezentanților au alimentat și mai mult interesul.

Într-unul dintre mesaje, Epstein a spus că Trump „știa despre fete”, deși nu era clar ce însemna această frază.

Casa Albă a declarat că e-mailurile publicate nu conțineau dovezi ale unor fapte ilegale comise de Trump. Iar președintele a lansat un contraatac.

Săptămâna trecută, Trump a dat instrucțiuni Departamentului de Justiție să investigheze legăturile unor democrați proeminenți cu Epstein.

Procuroarea generală a SUA, Pam Bondi, care la începutul acestui an a declarat că o revizuire a dosarelor nu a relevat alte piste de investigație, i-a răspuns lui Trump că se va ocupa imediat de acest lucru.

Mulți dintre susținătorii cei mai loiali ai lui Trump cred acum că guvernul ascunde documente sensibile care ar dezvălui legăturile lui Epstein cu personalități publice puternice care au reușit să scape de anchetă.

Acest lucru a dus la un conflict între Trump și una dintre cele mai fidele susținătoare republicane din Congres, reprezentanta SUA Marjorie Taylor Greene din Georgia, pe care a denunțat-o public ca trădătoare după criticile sale persistente la adresa modului în care partidul a tratat dosarele Epstein.

Ce va face Senatul?

În vreme ce votul din Camera Reprezentanților pare destul de sigur, nu este clar totuși cum va trata Senatul acest proiect de lege.

Liderul majorității din Senat, republicanul John Thune, s-a arătat circumspect când a fost întrebat despre această decizie și a spus că are încredere că Departamentul de Justiție va face publice informațiile despre ancheta Epstein.

Dar ceea ce a făcut public Departamentul de Justiție până acum sub Trump era deja cunoscut în mare parte.

Proiectul de lege ar merge mai departe, impunând publicarea în termen de 30 de zile a tuturor dosarelor și comunicărilor legate de Epstein, precum și a oricăror informații despre ancheta privind moartea sa în închisoarea federală.

Informațiile despre victimele lui Epstein sau anchetele federale în curs ar putea fi redactate, dar nu și informațiile care ar putea cauza „jenă, prejudicii reputaționale sau sensibilitate politică, inclusiv pentru orice funcționar guvernamental, personalitate publică sau demnitar străin”.

Johnson a sugerat, de asemenea, că ar dori ca Senatul să modifice proiectul de lege pentru a proteja informațiile „victimelor și ale denunțătorilor”.

Reprezentantul Thomas Massie, un republican din Kentucky care a condus eforturile de a face publice aceste dosare, a declarat că este îngrijorat că Departamentul de Justiție ar putea întârzia publicarea documentelor invocând excepții legate de o anchetă în curs – cea ordonată de Trump privind legăturile lui Epstein cu democrații.