„Vrea să-şi ajute camarazii? Să-i primească în Antalya”. Propunerea ironică făcută de Israel Turciei

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a propus joi Turciei să-i găzduiască pe membrii grupării palestiniene Hamas din Fâşia Gaza, pe fondul tensiunilor în creştere între Turcia şi Israel, relatează France Presse și Agerpres.

„Israelul va continua să acţioneze pentru a-şi atinge pe deplin obiectivele de securitate şi a se asigura că ameninţarea din 7 octombrie nu poate reveni”, a scris Katz pe X, referindu-se la atacul Hamas împotriva Israelului din 7 octombrie 2023, care a făcut peste 1.200 de morţi.

Katz a adăugat că preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan „vrea să-şi ajute camarazii de drum din Gaza, atunci să-i invite să se instaleze în Antalya”, o staţiune balneară din sudul Turciei.

„S-a eliberat mult spaţiu acolo în absenţa turiştilor israelieni”, a remarcat Katz în mesajul său, redactat într-o notă ironică, care îl caracterizează.

Plajă din Antalya, Turcia. Credit foto: Adem Altan / AFP / Profimedia

Antalya era o destinaţie preferată de israelieni înainte de deteriorarea relaţiilor dintre cele două ţări în ultimii ani.

Turcia a fost prima ţară cu majoritate musulmană care a recunoscut Israelul, dar Erdogan este, de asemenea, un critic virulent al acestuia şi a permis prezenţa unor lideri ai Hamas pe teritoriul turc.

„Armata israeliană este pregătită să-şi termine treaba”

În august, Israelul a bombardat o bază aeriană în nordul Siriei, în apropierea frontierei cu Turcia, premierul Benjamin Netanyahu acuzând Ankara că încearcă să-şi stabilească o prezenţă militară acolo.

Turcia a dezminţit existenţa unui astfel de proiect şi acuză în mod regulat Israelul că încearcă să destabilizeze Siria.

Katz a declarat miercuri că 70% dintre locuitorii din Gaza au fost deja „evacuaţi” din casele lor, iar armata israeliană este pregătită „să-şi termine treaba, pentru ca să putem pune în aplicare planul de migraţie”.

El declarase anterior în septembrie că Israelul este pregătit să golească Gaza de populaţia sa, dar că autorităţile israeliene ar aştepta undă verde din partea SUA.