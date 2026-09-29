„Vreau să fiu sinceră cu dumneavoastră”. Moment neașteptat în audierea Oanei Gheorghiu

O deputată care are un copil cu dizabilități i-a cerut Oanei Gheorghiu, ministrul propus al Sănătății, soluții pentru copiii care ajung să fie plimbați ani la rând între spitale și centre de recuperare.

„Ce veți face concret pentru copiii cu dizabilități din România, nediagnosticați, care se învârt între spitale și centre de recuperare fără niciun rezultat?”, a întrebat deputata SOS Elena Laura Toader, mama unui copil de 12 ani, în timpul audierilor de marți ale miniștrilor propuși în Guvernul Mureșan.

Deputata a vorbit despre propria experiență: „Este cumplit și vă adresez această întrebare ca mamă a unui copil de 12 ani cu dizabilități, ca victimă a sistemului sanitar.”

„Copilul meu a fost diagnosticat într-o țară străină”

Elena Laura Toader a povestit că a fost plimbată cu copilul timp de 10 ani de la un spital la altul, dar diagnosticul l-a primit într-o țară străină.

Apoi, deputata a relatat un episod petrecut la Spitalul Obregia, unde, potrivit declarației sale, copilul său a făcut febră în urma unei infecții nosocomiale. „Medicul de gardă s-a închis în camera de gardă, refuzând să mă trimită la un spital de urgență și să îi administreze o perfuzie. Copilul a intrat în comă”, a spus aceasta.

Ea i-a cerut Oanei Gheorghiu „să le promiteți mamelor din România, să spuneți cu mâna pe inimă că le veți ajuta în diagnosticarea copiilor, în recuperarea lor. Să încetăm cu acest du-te-vino între spitale fără niciun fel de rezultat.”

Oana Gheorghiu: „Nu cred că asta se poate rezolva în 2 ani”

În răspunsul său, Oana Gheorghiu a recunoscut că sistemul de sănătate nu este pregătit în prezent așa cum ar trebui pentru aceste probleme. Dar, adaugă ea, nici nu poate promite o schimbare rapidă.



„În momentul de față, sistemul de sănătate nu este pregătit așa cum ar trebui, iar eu nu vă pot promite că pot să schimb peste noapte”, a spus Oana Gheorghiu.

„Ce pot să vă spun este că eu cred foarte mult în parteneriatul cu ONG-urile care au experiență în zona copiilor cu dizabilități”, a continuat Oana Gheorghiu, care este co-fondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, un ONG care a construit din donații un spital oncologic pentru copii.



Ministra propusă la Sănătate a adăugat că nu poate promite că problemele vor fi rezolvate în următorii doi ani, dar că acestea vor deveni o prioritate în programul de guvernare: „Voi promova cât pot de mult și voi extinde finanțarea pentru screeningul pentru nou-născuți, trebuie să creștem numărul de centre de recuperare pentru copiii cu dizabilități și să asigurăm serviciile de care este nevoie.”

Pentru dezvoltarea infrastructurii de recuperare pot fi accesate și fonduri europene, mai spune Oana Gheorghiu: „Va trebui să accesăm fonduri europene pentru a construi centre de recuperare pentru copiii cu dizabilități.”

„Eu nu cred că asta se poate rezolva în 2 ani și vreau să fiu sinceră cu dumneavoastră”, i-a transmis ea deputatei SOS.

Un sistem de sănătate egal

Una dintre prioritățile Oanei Gheorghiu în cazul în care va ajunge ministrul Sănătății va fi și „un sistem de sănătate are să asigure acces egal pentru toți: și pentru o bunicuță dintr-un sat din Moldova, și pentru o persoană din București care se descurcă”, a mai spus ea miercuri, la audierea din Parlament.



Oana Gheorghiu spune că își dorește și creșterea bugetului sănătății, unul dintre cele mai mici din Europa în prezent. Aceasta a vorbit despre „o finanțare care să urmeze pacientul și nevoile lui”.

„În prezent finanțăm paturi de spital și posturi. Trebuie să mărim bugetul, dar nu este suficient, trebuie să urmărim și cum se cheltuie banii.”

Bugetul sănătății s-a dublat în România în ultimii 10 ani, dar, cu toate acestea, spune ministrul propus, „percepția oamenilor despre sistemul de sănătate este în scădere”.

Aviz negativ

Oana Gheorghiu a primit, miercuri, aviz negativ în comisiile reunite de Sănătate din Parlament: PACE, S.O.S România și PSD au votat „împotrivă”, adunând 17 voturi, iar 15 parlamentari au votat „pentru”.

HotNews transmite LIVETEXT toate detaliile despre audierile în comisiile de specialitate ale miniștrilor propuși pentru formarea guvernului Siegfried Mureșan.