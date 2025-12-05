Vrei să-ți cumperi o locuință? 4 sfaturi de la ANPC ca să nu fi păcălit de dezvoltator

Interesul oamenilor de a-și cumpăra o locuință crește în perioada sărbătorilor de iarnă, când „sentimentul de acasă” devine o prioritate pentru multe familii, spune Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

În acest context, ANPC a realizat un ghid cu aspecte obligatorii de care trebuie să ținem cont atunci când suntem în căutarea unei locuințe.

1. Cerințe și documentație pre-vânzare

Autorizația de construire este obligatorie și trebuie obținută înainte de începerea oricăror activități de publicitate sau promovare. Lipsa autorizației încalcă Legea 363/2007, Art. 4, sancționată cu amenzi între 10.000 și 100.000 lei.

Totodată, trebuie să fim foarte atenți ca imobilul unde cumpărăm locuința să aibă o autorizație de branșare la utilități. Permisele valide de branșare pentru toate utilitățile trebuie să existe înainte de comercializarea proprietăților.

Este necesar ca termenii contractuali să fie echilibrați. Promisiunile bilaterale de vânzare-cumpărare și contractele finale trebuie să asigure drepturi și obligații echitabile, conform Legii nr. 193/2000.

Este important să știți că aveți dreptul de a vă retrage din contract, în calitate de cumpărător. Așadar, contractele trebuie să includă clauze de retragere pentru situații independente de controlul cumpărătorului (refuz de credit, șomaj, modificări de eligibilitate).

2. Clauze abuzive – exemple de evitat

Penalitățile de reziliere unilaterale. Iată un exemplu de clauză cu care să nu fiți de acord: „În cazul rezilierii, cumpărătorului i se vor imputa daune pentru acoperirea pierderilor suferite ca urmare a rezilierii contractului”, întrucât impune o povară excesivă consumatorului.

Alte exemple de clauze abuzive:

„În cazul incapacității de plată, promisiunea sau contractul de vânzare va continua să producă efecte între vânzător și succesorii cumpărătorului”.

„Cumpărătorii au dreptul de a denunța unilateral promisiunea dacă se răzgândesc. În acest caz, vânzătorul are dreptul de a reține X mii EURO din prețul proprietății, ca preț de retragere”.

3. Termeni contractuali suplimentari interziși de lege

ANPC mai recomandă să nu fim de acord cu prelungiri unilaterale ale termenelor.

„Vânzătorul are dreptul să prelungească Termenul de Finalizare cu o perioadă suplimentară, fără a fi obligat să plătească penalități și/sau alte despăgubiri Cumpărătorului pentru această prelungire, care poate interveni din orice motive, independente sau nu de Vânzător”. Această clauză elimină responsabilitatea dezvoltatorului pentru întârzieri.

Un alt tip de clauză care încalcă legea este: „Vânzătorul va proceda la rezilierea de drept a acestei promisiuni, prin neprezentarea Cumpărătorului la Data stabilită pentru încheierea contractului autentic de vânzare. Vânzătorul este îndreptățit să rețină, cu titlu de clauză penală, toate sumele achitate de Cumpărător până la intervenirea rezoluțiunii”. Pierderea integrală a sumei este excesivă și disproporționată, susține ANPC.

Dacă întâlnim astfel de clauze, ne putem adresa atât ANPC, cât și instanțelor, care vor impune operatorilor modificarea contractelor existente prin eliminarea clauzelor abuzive.

4. Prețul final trebuie să fie transparent

Vânzătorii trebuie să prezinte prețul final complet, inclusiv TVA și toate costurile suplimentare, împreună cu Cartea Tehnică a Construcției.

Totodată, vânzătorul trebuie să facă o defalcare clară a costurilor, termeni clari pentru ofertele speciale (cu date de început și sfârșit) și declarații privind disponibilitatea stocului, unde este cazul.

În caz contrar se încalcă legislația privind ofertele speciale, respectiv Legea 148/2000, Art. 23 lit. b, unde se prevăd amenzi de la 1.500 la 4.000 lei pentru condiții promoționale neclare.