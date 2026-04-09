Vreme neobișnuită pentru București înainte de Paște. Prognoza specială pentru Capitală

Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru Capitala, pentru care s-a extins avertizarea de vreme deosebit de rece.

Potrivit ANM, în intervalul 09 aprilie, ora 10 – 11 aprilie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru vreme deosebit de rece.

Joi, în București. regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori mai mici decât cele specifice perioadei.

Cerul va avea înnorări și după orele amiezii, temporar va ploua, iar în cursul nopții vor fi posibile precipitații și sub formă de lapoviță.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 11…13 grade, iar cea minimă de vineri dimineață va fi de 1…3grade.

Cum va fi vremea în București vineri

Și vineri vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimă va fi de 1…4 grade.

Cerul va avea înnorări și temporar va ploua slab, iar vântul va sufla slab până la moderat.

