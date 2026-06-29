Cod roșu de caniculă acum până pe 1 iulie. De mâine, urmează furtuni și vijelii. Șase alerte meteo, emise de ANM

Persoanele cu afecțiuni cronice ar trebui să evite complet deplasările în timpul zilei, când temperaturile sunt cele mai ridicate/ FOTO: Shutterstock

Aproape toată țara se află astăzi și până 1 iulie sub alertă cod roșu de temperaturi extrem de ridicate. De mâine, intră în vigoare și două alerte cod galben de furtuni puternice și vreme instabilă, valabile până miercuri noapte.

Codul roșu a intrat în vigoare de la ora 10.00 și este valabil până miercuri, la aceeași oră. Vizate sunt județe din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei.

Aici, se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana.

Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade.

În același timp, șase județe, între care și zona litoralului, se află sub cod portocaliu de caniculă până pe 1 iulie, ora 10.00.

Codul roșu și cod portocaliu de caniculă sunt valabile între 29 iunie, ora 10 – 1 iulie, ora 10

Astfel, în Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei valul de căldură se va intensifica, va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime se vor situa de la 32 de grade în Delta Dunării și până la 38 de grade în restul zonelor. Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa între 20 și 24 de grade.

Valul de căldură persistă

Miercuri (1 iulie) valul de căldură va persista, iar un nou cod galben de caniculă va fi în vigoare pe parcursul zilei în nordul Banatului, sudul Crișanei, sud-estul Munteniei și în Dobrogea, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată.

Temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 34 de grade, cu valori mai coborâte pe litoral și în Delta Dunării de 27…29 de grade.

Codul galben de caniculă este valabil în 1 iulie, ora 10 – 1 iulie, ora 21. Codul portocaliu de caniculă este valabil în 1 iulie, ora 12– 1 iulie, ora 21

De asemenea, va intra în vigoare un cod portocaliu de caniculă în nordul Crișanei, Maramureș,Transilvania, Moldova și nord-estul Munteniei. Temperaturile maxime se vor încadra între 32…33 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și în jurul a 37 de grade în nordul Crișanei și în Maramureș.

Coduri galbene de furtuni

De mâine, 30 iunie, de la ora 12 până la ora 23, intră în vigoare un cod galben de furtuni.

Potrivit ANM, marți (30 iunie) la început în zonele montane și submontane, apoi și în Crișana, Maramureș și Transilvania vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm).

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30…40 l/mp.

Codul galben de furtuni valabil între 30 iunie, ora 12 – 30 iunie, ora 23

Un al doilea cod galben de furtuni este în vigoare între 1 iulie, ora 12 – 1 iulie, ora 23.

Astfel, miercuri (1 iulie) în sudul Banatului, Oltenia, în cea mai mare parte a Munteniei și local în zona de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală în general de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm).

Codul galben de furtuni valabil în 1 iulie, ora 12 – 1 iulie, ora 23

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30…40 l/mp.