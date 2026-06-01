Vreme instabilă în București, astăzi. Anunțul ANM

Meteorologii avertizează că vremea va fi instabilă în Bucureşti, duminică, 1 iunie, când vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului şi condiţii de grindină.

Potrivit prognozei speciale a ANM pentru București, în intervalul 1 iunie, ora 9.00, – 2 iunie, ora 10.00, vremea va deveni în general instabilă. Mai ales după-amiaza și noaptea, vor fi înnorări temporar accentuate și perioade cu averse, însoțite de descărcări electrice și de intensificări de scurtă durată ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot fi însemnate și vor fi condiții de grindină.

Temperatura maximă în Capitală se va situa în jurul valorii de 26 de grade, iar cea minimă va fi de 15-16 grade.