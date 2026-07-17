Vreme mai rece decât este normal la final de iulie, anunță ANM. Cum începe luna august

Temperaturile vor fi mai reci decât normalul perioadei din calendar, săptămâna viitoare, după care vor creşte peste valorile specifice în mare parte din ţară, potrivit prognozei ANM pentru intervalul 20 iulie – 17 august.

Săptămâna 20-27 iulie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă ușor mai accentuată în regiunile sud-estice

În ceea ce priveşte ploile, regimul pluviometric va fi excedentar în sud-estul ţării şi deficitar în regiunile vestice, iar în rest se va situa în jurul valorilor normale.

Săptămâna 27 iulie – 3 august

Meteorologii estimează o încălzire a vremii. Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, dar cu o abatere termică

pozitivă mai accentuată în cele vestice. Excepție va face sud-estul teritoriului, unde valorile termice se vor situa în jurul celor normale.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi deficitare în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 3 – 10 august

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în jumătatea vestică a țării, dar mai ales în regiunile vestice și sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

Săptămâna 10 – 17 august

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a țării, dar mai ales în regiunile vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor specifice pentru acest interval, în toate regiunile.