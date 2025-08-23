Temperaturile scad brusc în toată țara. Mâine noapte va fi cel mai frig. Ce ne așteaptă săptămâna viitoare

Vremea se va răci semnificativ în următoarele zile, anunță meteorologii. Șefa ANM, Elena Mateescu, a declarat sâmbătă, la Digi24, că temperaturile se vor încadra între 22 de grade, în regiunile vestice, centrale și nordice, valori sub normalul datei din calendar, până la cel mult 29-30 de grade, în sudul și sud-estul României.

„Începândă de miercuri, săptămâna viitoare, temperaturile vor crește ușor, astfel încât să ajungem din nou la valori de până la 33 de grade Celsius”, a spus Elena Mateescu.

După episodul de vreme severă de vineri, când au fost în vigoare mai multe alerte meteo, Alina Șerban, meteorolog ANM, a precizat la televiziunea de știri citată că cel puțin în următoarele 3-5 zile nu ne vom mai confrunta cu vijelii puternice.

„Au fost determinate de traversarea unui front atmosferic rece. Am avut cantități importante de apă în partea de nord a teritoriului, grindină în centru și est, vijelii puternice în sudul țării, acolo unde de altfel am avut o masă de aer cald anterior ce a determinat chiar caniculă și disconfort termic. Acest front atmosferic rece aduce după sine o masă de aer rece care deja s-a instalat ieri în partea de vest, nord și centru a teritoriului, astăzi și în celelalte regiuni, astfel că, temperaturile se vor situa între 19-20 și cel mul 29-30 de grade”, a declarat meteorologul.

Cele mai scăzute temperaturi se vor înregistra în nordul și centrul țării, iar cele mai ridicate vor fi în estul României și extremitatea sudică.

Mâine noapte va fi cel mai rece, mai ales în nord și în depresiunile din estul Transilvaniei. În zonele depresionare din estul Transilvaniei vor coborî până la limita de îngheț.

Potrivit meteorologul ANM, săptămâna viitoare se va încălzi din nou, la început în vest, apoi și în sud.

Posibile ploi se vor semnala sâmbătă în zona Munteniei, însă pe zone restrânse, îar fenomene meteo extreme precum cele de vineri nu vor mai fi, a mai declarat Alina Șerban.

Conform estimărilor făcute de ANM, temperaturile vor ajunge până la maximum 35 de grade în vestul României.

Sursă foto: Dreamstime.com