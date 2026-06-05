Furtuni puternice și vijelii în aproape toată țara. E anunțată și grindină. ANM a emis acum două alerte meteo

Meteorologii au emis vineri dimineață două atenționări cod galben de vreme instabilă și averse însemnate cantitativ, valabile până mâine seară, la ora 23.00. Mai mult de jumătate de țară, între care și Bucureștiul, este vizată de alerta de vreme rea.

Primul cod galben de furtuni intră în vigoare de la ora 12.00 și este valabil până diseară, la ora 23.00.

Potrivit ANM, în zona Munților Apuseni, în jumătatea de nord a Carpaților Orientali, precum și în sud-estul Munteniei și sud-vestul Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

ANM anunță că după-amiaza manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse în centrul și sud-estul țării.

Județele aflate sub cod galben de vreme instabilă între 5 iunie, ora 12 – 5 iunie, ora 23

În cursul nopții de vineri spre sâmbătă vor mai fi averse local în Transilvania și zona Carpaților Orientali.

Ulterior, de mâine, de la ora 12.00 și până seara, la ora 23.00, intră în vigoare un alt cod galben de furtuni.

Vizate sunt județe din Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local în Maramureș, în sudul Olteniei și în nord-vestul Dobrogei.

Aici, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

Codul galben de furtuni valabil între 6 iunie, ora 12 – 6 iunie, ora 23

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor mai fi local în cursul nopții de sâmbătă spre duminică în estul și sud-estul țării, iar duminică mai ales în jumătatea de est a teritoriului.

Vremea la București

Pentru Capitală, ANM anunță că vineri vremea va fi apropiată de normalul termic al acestei perioade. Cerul va fi variabil, cu înnorări îndeosebi seara, când vor fi posibile averse. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 27…28 de grade, iar cea minimă de 15…17 grade.

Sâmbătă, vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara, când vor fi averse (cantități de apă acumulate, în general, de 15…20 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale de 50…55 km/h).

Temperatura maximă va fi de 28…29 de grade.

În intervalul 06 iunie, ora 12 – 06 iunie, ora 23, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică accentuată.