Avertizarea meteo care intră în vigoare azi: aproape jumătate de țară, vizată de vijelii

Furtunile pun stăpânire pe estul României. O avertizare meteo cod galben este valabilă astăzi, 13 iulie, pentru estul țării, până la ora 22.00. Și în București sunt așteptate vijelii.

La ora 10.00, avertizarea meteo care viza aproape tot estul României, cu excepția județului Botoșani, expiră. Aproape toate județele însă rămân sub alertă meteo de furtuni și vijelii.

La aceeași oră intră în vigoare un alt cod galben de instabilitate atmosferică, care este valabil până la ora 22.00.

Județele aflate sub cod galben de furtuni, în intervalul 13 iulie, ora 10.00 – 13 iulie, ora 22.00. Foto: ANM

„Luni (13 iulie) vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei”, anunță ANM, în avertizarea meteo.

Sunt așteptate „averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm)”.

Totodată, meteorologii menționează că „în intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp”.

Cum va fi vremea în București

Și Capitala se află sub avertizare meteo. București este vizat de un cod galben de vijelii în intervalul 10.00 – 13.00, anunță ANM, în prognoza specială pentru Capitală.

„Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate îndeosebi după-amiaza și seara, când vor fi averse (15…20 l/mp și izolat peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze în general de 40…60 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm)”.

Totodată, meteorologii anunță că „valorile termice vor fi ușor sub cele specifice datei”. Mai exact, temperatura maximă va fi de 26-28 de grade.