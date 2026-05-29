Vremea de Rusalii. Minivacanța începe cu o atenționare meteo. Ce zone sunt sub cod galben

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare privind intensificări ale vântului, valabilă de vineri, de la ora 10.00, până sâmbătă, la ora 21.00.

Meteorologii anunță că vineri vor fi intensificări ale vântului îndeosebi în nord, centru şi est, iar sâmbătă în cea mai mare parte a ţării, cu viteze în general de 45…55 km/h şi la munte de peste 60…80 km/h.

Tot vineri, între orele 10.00 şi 21.00, judeţele Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Cluj, Alba, Sibiu, Braşov, Covasna, Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi, Tulcea, anumite părţi ale judeţelor Bistriţa-Năsăud, Mureş, Harghita, Suceava, Neamţ, Bacău, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Argeş şi Vâlcea se vor afla sub atenţionare Cod galben privind intensificări ale vântului.

Pe parcursul zilei de vineri, vântul va avea intensificări în Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei şi a Moldovei şi în nordul Dobrogei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50…70 km/h. În Carpaţii de Curbură şi în jumătatea de est a Carpaţilor Meridionali vor fi rafale de 70…90 km/h.

O altă atenţionare Cod galben, tot privind intensificări ale vântului, va fi valabilă sâmbătă, între orele 10.00 şi 21.00.

Atenționarea e valabilă pentru judeţele Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Mureş, Alba, Hunedoara, Sibiu, Vâlcea, Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Dolt, Olt, Teleorman, Braşov, Covasna, Harghita, Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Bacău, Vaslui, Galaţi, parţial județele Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Argeş.

„Pe parcursul zilei de sâmbătă (30 mai) vântul va avea intensificări în Maramureş, Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, sud-vestul Munteniei, cea mai mare parte a Moldovei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50…70 km/h, iar la munte de 70…90 km/h”, potrivit ANM.

Cum va fi vremea în Capitală

Vineri, în București vremea va fi frumoasă, dar răcoroasă dimineaţa şi noaptea. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab şi moderat.

Temperatura maximă va fi de 24…25 de grade, iar cea minimă de 10…11 grade, mai scăzută în zona preorăşenească, spre 8 grade.

De sâmbătă, vremea se va încălzi. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări (rafale în jurul a 45 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade.

