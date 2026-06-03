Vremea în București. Avertizare începând de mâine dimineață

După o zi de miercuri senină, joi, vremea se strică în București, informează ANM.

În noaptea de miercuri spre joi, cerul va fi variabil, cu înnorări spre sfârșitul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 14…16 grade.

Situația se schimbă începând de joi dimineață. În intervalul 4 iunie, ora 12 – 04 iunie, ora 23, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate, informează ANM.

Astfel, începând cu ora 9.00 și până la ora 23.00, vremea va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse (15…20 l/mp), descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii (viteze de 50…70 km/h) și posibil grindină. Temperatura maximă va fi de 25…26 de grade.