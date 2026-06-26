Vremea în București. Încă trei zile și începe coșmarul

Temperaturile vor fi în continuă creștere în Capitală în următoarele zile, arată prognoza meteo transmisă de Administrația Națională de Meteorologie. De luni dimineață, ele vor ajunge la valori greu de suportat.

Potrivit prognozei ANM, începând de vineri dimineață și până sâmbătă dimineață, valul de căldură va persista, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar disconfortul termic va fi ridicat. Temperatura maximă va fi de 34…35 de grade, iar cea minimă de 17…20 de grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei, iar vântul va sufla slab și moderat.

Cum va fi vremea sâmbătă în București

Sâmbătă, temperaturile scad aproape insesizabil. Valul de căldură va persista, cu disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul valorii de 80 de unități după-amiaza și seara. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32…34 de grade, iar cea minimă de 18…20 de grade.

Vremea în București duminică

Duminică, termometrul mai urcă 1 grad. Valul de căldură va persista și se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat, astfel că indicele temperaturăumezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimă va fi de 18…21 grade.

Luni, temperatura urcă și iar urcă

De luni însă, temperatura urcă spre 40 de grade. Valul de căldură va continua să se intensifice, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperaturăumezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 38…39 de grade, iar cea minimă va fi de 19…22 grade.

Marți, tot caniculă

Marți, e tot caniculă în București. Valul de căldură intens va persista, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 39 de grade.

Cod roșu în mai multe părți ale țării

Meteorologii anunţă că, în weekend, valul de căldură se va extinde în toată ţara şi se va intensifica, iar nopţile vor fi tropicale. Vineri şi sâmbătă, judeţele din Crişana, Maramureş, Banat şi Transilvania se află sub avertizare Cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate, în timp ce restul ţării este sub incidenţa unui Cod galben.

Duminică, 16 judeţe din Crişana, Maramureş, Transilvania şi din nordul Moldovei vor fi sub Cod roşu de caniculă, fiind aşteptate temperaturi de până la 40 de grade, în timp ce aproape tot restul ţării va fi sub Cod portocaliu, scrie News.ro.