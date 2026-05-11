Vremea în următoarele două săptămâni pentru fiecare regiune a țării în parte. Cât ține valul de frig

Regimul termic estimat pentru următoarele două săptămâni (perioada 11 – 24 mai) va prezenta oscilaţii, dar în general va fi unul cald, în timp ce la nivel de precipitaţii, acestea vor apărea cu preponderenţă în prima săptămână şi după data de 16 mai, reiese din prognoza publicată, luni, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), scrie Agerpres.

Vremea în Banat

În Banat, alternanţe termice semnificative vor fi mai ales în prima săptămână din interval. Până în data de 13 mai, vremea se va răci, media valorilor diurne va scădea de la 25 de grade, spre 16 grade, iar a celor nocturne de la 12 grade, până la 5 grade. Ulterior, valorile termice vor avea în general tendinţa de creştere. Astfel, media maximelor va depăşi 20 de grade şi va ajunge până la 23 de grade, iar a minimelor va urca până spre 11 – 12 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în zilele de 12 şi 13 mai şi după data de 16 mai.

Vremea în Crișana

În Crişana, în prima săptămână din interval, vor fi alternanţe termice semnificative. Până în data de 13 mai, vremea se va răci de la o medie a valorilor diurne de 22 de grade, spre 15 grade, iar a celor nocturne de la 10 – 11 grade, până la 6 grade. Ulterior, până la finalul intervalului, valorile termice vor avea în general tendinţa de creştere. Astfel, media maximelor va depăşi 20 de grade şi va ajunge până la 23 de grade, iar a minimelor va urca până spre 10 – 11 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în zilele de 12 şi 13 mai şi după data de 17 mai.

Vremea în Transilvania

În Transilvania, în această săptămână, vor fi alternanţe termice semnificative, vremea se va răci până în data de 13 mai, iar media valorilor termice diurne va fi în scădere de la 23 de grade la 13 grade. Pe parcursul nopţilor, valorile termice vor fi în scădere până în jurul datei de 15 mai, de la o medie de 10 grade, spre 4 grade. Până la finalul intervalului, valorile termice vor avea în general tendinţa de creştere. Astfel, media maximelor va depăşi 18 grade şi va ajunge până la 21 – 22 de grade, iar cea a minimelor va urca până spre 10 grade. Probabilitatea de ploaie se va menţine pe aproape tot parcursul intervalului, dar va fi mai ridicată în jurul datei de 13 mai şi după 17 mai.

Vremea în Maramureș

În Maramureş, temperatura aerului va avea variaţii semnificative în prima săptămână din interval. Vremea se va răci până în data de 13 mai, iar media valorilor diurne va fi în scădere de la 24 de grade, la 15 grade. Pe parcursul nopţilor, valorile termice vor fi în scădere până în jurul datei de 14 mai, de la o medie de 11 grade spre 5 grade. Până la finalul intervalului, valorile termice vor avea în general tendinţa de creştere. Astfel, media maximelor va depăşi 20 de grade şi va ajunge până în jurul a 23 de grade, iar a minimelor va urca până spre 11 grade. Probabilitatea de ploaie se va menţine pe aproape tot parcursul intervalului, dar va fi mai ridicată în jurul datei de 13 mai şi după 17 mai.

Vremea în Moldova

În Moldova, în prima săptămână, vor fi alternanţe termice semnificative, vremea se va răci până în data de 13 mai, iar media valorilor diurne va fi în scădere de la 23 de grade la 16 grade. Pe parcursul nopţilor, valorile termice vor fi în scădere până în jurul datei de 14 mai, de la o medie de 12 grade spre 7 grade. Până la finalul intervalului, valorile termice vor fi în creştere. Astfel, media maximelor va ajunge până la 22 – 23 de grade, iar a minimelor va urca până spre 11 – 12 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în jurul datei de 13 mai şi după data de 17 mai.

Vremea în Dobrogea

În Dobrogea, în această săptămână, vremea se va răci, iar media valorilor diurne va fi în scădere de la 21 de grade la 18 grade. Pe parcursul nopţilor, valorile termice vor fi în scădere până în jurul datei de 15 mai, de la o medie de 12 – 13 grade spre 9 grade. Până la finalul intervalului, valorile termice vor fi în creştere. Media maximelor va ajunge până la 22 – 23 de grade, iar a minimelor va urca până spre 12 – 13 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în zilele de 13 şi 14 mai şi după data de 17 mai.

Vremea în Muntenia

În Muntenia, până în data de 12 mai, în general, tendinţa temperaturilor va fi de creştere, cu o medie a maximelor termice de la 21 la 26 de grade, iar a minimelor de la 6 la 12 – 13 grade. După acest interval va urma o scădere a valorilor termice cu 3 – 4 grade.

Vremea în Oltenia

În Oltenia, media maximelor termice va avea variaţii în general între 23 şi 26 de grade şi va caracteriza o vreme mai caldă decât în mod obişnuit în această perioadă. Minimele termice vor fi în creştere, de la 5 – 6 grade, în prima dimineaţă, până spre 12 – 13 grade în dimineţile zilelor de 11 şi de 12 mai. După acest interval, media temperaturilor minime va fi în general între 9 şi 12 grade.

La munte, în general, media temperaturilor maxime se va situa între 10 şi 15 grade, iar cea a minimelor între 3 şi 7 grade.