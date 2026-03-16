Vremea până la finalul lunii martie: Se ating 17 grade, dar revin ploile. Prognoza pe regiuni

Următoarele două săptămâni aduc temperaturi de până la 17 grade în vestul țării, însă meteorologii anunță și o extindere a precipitațiilor după data de 18 martie. Deși valorile termice vor oscila ușor de la o zi la alta, tendința generală este de încălzire treptată în majoritatea regiunilor.

Prognoza de specialitate, publicată luni de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), vizează intervalul 16 – 29 martie și detaliază evoluția vremii pentru fiecare regiune a țării.

Cum va fi vremea în România până la finalul lui martie

În Banat, pe tot parcursul intervalului de prognoză, valorile termice vor avea oscilații ușoare în jurul celor normale pentru această perioadă. Astfel, în perioada 16 – 21 martie, sunt estimate medii ale temperaturilor maxime de 13-15 grade, cu posibilitatea unor valori ușor mai coborâte în jurul datei de 20 martie.

Ulterior, în intervalul 22 – 29 martie, valorile termice vor fi în medie de 15-17 grade. Totuși, spre finalul perioadei gradul de incertitudine al prognozei crește, fiind posibile variații mai mari ale regimului termic.

Media temperaturilor minime va fi, în general, cuprinsă între un grad și 3 grade în prima parte a intervalului, iar după data de 23 martie valorile nocturne vor avea o tendință de creștere, situându-se între 2 și 4 grade.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere în data de 18 martie și, din nou, după data de 25 martie.

În Crișana, valorile termice vor avea oscilații ușoare în jurul celor normale pentru această perioadă. Până spre finalul acestei săptămâni, sunt estimate medii ale temperaturilor maxime de 12-15 grade, cu valori ușor mai coborâte în jurul datei de 20 martie.

Apoi, în intervalul 22 – 29 martie, maximele termice vor avea valori în medie de 14-16 grade, însă spre finalul perioadei gradul de incertitudine al prognozei crește, fiind posibile variații mai mari ale regimului termic.

Media temperaturilor minime va fi, în general, cuprinsă între -1 grad și 2 grade, în prima parte a intervalului, iar după data de 23 martie valorile termice nocturne vor avea o tendință de creștere, în medie între un grad și 4 grade.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere în data de 18 martie și, din nou, după data de 26 martie.

În Transilvania, în intervalul 16 – 21 martie, sunt estimate medii ale temperaturilor maxime cuprinse între 9 și 13 grade, cu cele mai scăzute valori în zilele de 19 și 20 martie.

Din data de 21 martie, temperatura aerului va crește treptat, astfel încât maximele vor avea valori de 8 – 13 grade. Temperaturile minime vor oscila ușor, cu o medie a valorilor cuprinsă între -3 și 2 grade, iar cele mai mari valori vor apărea în a doua jumătate a intervalului.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi redusă până în jurul datei de 25 martie, apoi va crește ușor.

În Maramureș, pe tot parcursul intervalului de prognoză, valorile termice vor avea oscilații ușoare, în jurul celor normale pentru această perioadă, iar până pe 21 martie vor fi temperaturi maxime medii de 10-14 grade, cu cele mai scăzute valori în zilele de 19 și 20 martie.

Din data de 21 martie, maximele vor crește treptat până la 13-16 grade. Temperaturile minime vor oscila între -2 grade și un grad, în prima săptămână a intervalului, iar apoi vor crește ușor la valori de 0 – 3 grade.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere în data de 18 martie și, din nou, după data de 26 martie.

În Moldova, până pe 21 martie, sunt estimate medii ale temperaturilor maxime de 9-14 grade, cu cele mai scăzute valori în zilele de 19 și 20 martie.

Din data de 21 martie, maximele vor crește treptat și vor avea valori de 13-15 grade. Temperaturile minime vor oscila ușor, având în medie valori de la -2 la 3 grade, cu cele mai mari temperaturi în a doua jumătate a intervalului.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi redusă până spre data de 22 martie, după care va crește ușor.

În Dobrogea, pe tot parcursul intervalului de prognoză, valorile termice vor oscila ușor, fiind apropiate de normalul perioadei în cea mai mare parte a intervalului.

Vor fi maxime medii cuprinse între 10 și 13 grade, respectiv minime ce se vor încadra între un grad și 5 grade.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi redusă până spre data de 21 martie, iar apoi va crește ușor.

În Muntenia, valorile termice vor avea ușoare variații, dar vor fi apropiate de normal în cea mai mare parte a intervalului.

Maximele vor fi cuprinse, în medie, între 10 și 15 grade, iar minimele se vor situa între 0 și 4 grade.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi mai ridicată după data de 22 martie.

În Oltenia, temperaturile vor avea variații ușoare în jurul celor normale pentru această dată, în cea mai mare parte a intervalului. Astfel, vor fi maxime cuprinse, în medie, între 11 și 15 grade. în timp ce minimele vor oscila între 0 și 4 grade.

Cele mai scăzute valori diurne vor fi în zilele de 19, 20 și 21 martie.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi redusă până spre data de 22 martie, apoi va crește ușor.

La munte, valorile termice vor oscila ușor, fiind apropiate de normalul perioadei în cea mai mare parte a intervalului. Vor fi medii ale maximelor cuprinse între 0 și 4 grade, cu cele mai coborâte în intervalul 19 – 21 martie, respectiv minime ce se vor situa între -6 și -2 grade.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere în data de 18 martie și, din nou, după data de 22 martie.

