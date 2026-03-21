Vremea se încălzește brusc după weekend. Maxime de până la 20 de grade Celsius, anunțate de ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță o schimbare radicală a vremii imediat după acest weekend. Valorile termice vor urca constant, de la 12 grade la începutul săptămânii până la pragul de 20 de grade Celsius în perioada sărbătorilor pascale.

Vremea se menține stabilă în acest weekend, cu temperaturi apropiate de normalul perioadei, dar de luni valorile termice vor crește semnificativ, a anunțat directorul general al ANM, Elena Mateescu, la Digi 24.

„La acest final de săptămână, contăm pe mici variații de la o zi la alta, cu temperaturi minime ce pot coborî până la -5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și până la 6-7 grade în vestul și sud-vestul țării”, a spus șefa ANM.

Începând de luni, procesul de încălzire va fi resimțit clar în toată țara, mai ales în timpul zilei. Marți, temperaturile maxime se vor situa deja între 12 și 17 grade Celsius.

Tendința de încălzire va continua și în a doua parte a săptămânii viitoare. De joi, valorile termice vor ajunge la 18-19 grade, inclusiv în Capitală.

Vârful de temperatură este așteptat chiar de sărbători, când vremea va fi una specifică primăverii

„Pentru perioada Paștelui, temperaturile vor fi apropiate de normalul datei din calendar, ceea ce înseamnă că este posibil să atingem 19-20 de grade, cu 17-18 grade în Capitală”, a precizat Elena Mateescu.