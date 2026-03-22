Vremea se încălzește de luni. Maxime de până la 20 de grade Celsius, anunță ANM. Când vin ploile

Vremea începe să se încălzească de luni, când temperaturile vor urca până la pragul de 20 de grade Celsius. Spre finalul săptămânii, însă, meteorologii anunță revenirea ploilor și o ușoară răcire, către valorile normale pentru această perioadă.

O informare de vânt puternic emisă de meteorologi este valabilă duminică până la ora 18:00, mai ales în estul țării, unde rafalele ajung la 45–50 km/h. În zonele montane, vântul suflă mai intens, cu viteze de 60–80 km/h.

În Capitală, vremea este închisă duminică și temporar va ploua slab. Vântul suflă moderat, cu rafale de 35–40 km/h, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 10 grade.

Meteorologul ANM Diana Giurgiu a declarat duminică la Digi24 că începutul săptămânii aduce o creștere treptată a temperaturilor, peste normalul perioadei.

„Pentru partea de sud-est a teritoriului, mai ales pe fondul persistenței norilor și a ploilor, în zilele următoare va fi un regim termic ușor sub specificul perioadei, iar cel puțin pentru partea de regiuni intracarpatice, mai ales pentru partea de nord-vest, valori termice ce se vor situa peste cele specifice acestei date”, a declarat meteorologul.

„Jumătatea săptămânii viitoare vine cu încălzirea vremii în toată țara. Pentru partea de vest și de sud vom avea valori pe parcursul zilei de 18-19 grade Celsius, poate izolat chiar 20”, a mai spus Diana Giurgiu.

După acest episod mai cald, în a doua parte a săptămânii, își fac apariția ploile, iar temperaturile scad ușor, către valorile specifice perioadei.

„După jumătatea săptămânii, deci a 2-a parte a săptămânii, spre sfârșitul săptămânii, este un semnal și vine cu o răcirea vremii, însă e o răcire ce ne aduce înapoi pe un normal termic al perioadei în care ne aflăm”, a declarat meteorologul ANM Diana Giurgiu.

Cum va fi vremea de Paște

Anul acesta Paștele va fi sărbătorit la date diferite: 5 aprilie pentru catolici și 12 aprilie pentru ortodocși.

Meteorologii estimează că, în prima parte a lunii aprilie, temperaturile se vor situa în jurul celor specifice acestei perioade din an, la fel şi cantităţile de precipitaţii.

În săptămâna 30 martie-6 aprilie, Temperaturile medii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, posibil uşor mai coborâte în cele vestice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în regiunile nord-vestice, iar în rest vor fi excedentare, mai ales în regiunile sudice şi sud-vestice.

În săptămâna 16-13 aprilie, Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.