Weekend cu vânt intens și ploi. Cod galben de vânt în București și alte 8 județe

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri noi alerte de vânt puternic și ploi, valabile până duminică seara. Rafalele vor depăși 65 km/h în București și opt județe din est, în timp ce la munte vântul atinge pragul de 80 km/h.

Noua informare meteorologică intră în vigoare astăzi, la ora 10:00, și rămâne valabilă până duminică, la ora 18:00.

În intervalul menţionat, temporar, în special pe parcursul zilelor, în jumătatea de est a ţării vântul va avea intensificări cu viteze în general de 40…45 km/h, iar în zona montană înaltă de 60…70 km/h, anunță meteorologii.

De asemenea, a fost emisă o atenţionare Cod galben privind intensificări ale vântului, valabilă vineri, între orele 10.00 şi 18.00, în judeţele Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanţa, Călăraşi şi Ialomiţa.

Cod galben de vânt valabil în perioada 20 martie, ora 10:00 – 20 martie, ora 18:00. Zone vizate: Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei. HARTA ANM

În intervalul menţionat, în Dobrogea, estul Munteniei şi sudul Moldovei, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…65 km/h. În Carpaţii de Curbură rafalele vor fi de 70…80 km/h, a transmis ANM.

Alerta se extinde în București și Ilfov

Un alt Cod galben, vizând tot intensificări ale vântului, va fi în vigoare sâmbătă, între orele 10.00 şi 18.00, în judeţele Vrancea, Buzău, Ilfov, în municipiul Bucureşti şi în vestul judeţelor Ialomiţa şi Călăraşi. Aici, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…65 km/h. În Carpaţii de Curbură rafalele vor fi de 65…75 km/h.

Cod galben de vânt în perioada 21 martie, ora 10:00 – 21 martie, ora 18:00. Zone afectate: județele Vrancea, Buzău, Ilfov, municipiul București și vestul județelor Ialomița și Călărași. HARTA ANM

Cum va fi vemea în Capitală

În zona municipiului Bucureşti, vineri cerul va fi temporar noros, cu valori termice apropiate de cele specifice datei. Vântul va sufla moderat, temporar cu intensificări de 35…45 km/h. Temperatura maximă va fi de 11…13 grade, iar cea minimă de 2…4 grade.

Sâmbătă, vremea va fi în general închisă, iar spre dimineaţă va ploua slab. Vântul va sufla moderat, temporar cu intensificări ziua (viteze la rafală de 50…60 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar cea minimă va fi de 4…6 grade.

Vremea va fi închisă şi temporar va ploua slab pe parcursul zilei de duminică. Vântul va sufla în general moderat (rafale de 35…40 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade.