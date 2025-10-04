Vremea se mai încălzește după episodul de vreme extremă, dar nu scăpăm de ploi, spun meterologii

La ora 10 expiră ultima alertă meteo care vizează în principal Moldova și Dobrogea, după ce vremea rea a făcut ravagii în jumătate de țară. Meteorologii vin cu vești bune pentru că temperaturile vor începe să crească începând cu săptămâna viitoare, însă vor recevi ploile, care vor fi mai slab cantitativ comparativ cu cele din aceste zile.

„În momentul de față continuă să plouă în jumătatea estică a țării. Ne așteptăm ca în continuare, până la ora 10:00, când va expira codul galben pentru partea de și de sud-est a teritoriului, pentru cantități importante de apă, aici încă să se mai cumuleze cantități și să ajungem undeva în jurul a 50l/m². În restul țării însă, mai ales în partea de sud-vest a teritoriul lui, treptat cerul se va degaja și vom vom avea parte în aceste zone de o vreme în general frumoasă, după acest episod de ploi intense, cu cantități de apă ce au ajuns spre 100l/m² în județele aflate sub cod roșu”, a spus sâmbătă dimineață, la Digi24, meteorologul Oana Păduraru.

Potrivit expertei ANM, vântul a scăzut în intensitate iar sâmbătă temperaturile vor fi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă însă vor mai crește comparativ cu cele din ultimele zile

„Maximele termice astăzi vor fi cuprinse în general între 8 și 18 grade, posibil cu valori mai ridicate strict în zona litoralului, unde se vor înregistra 19, posibil chiar 20 de grade”, a adăugat Păduraru.

O încălzire a vremii o vom resimți duminică, atunci când vom scăpa de ploi în aproape toate zonele țării.

Deși temperaturile vor mai crește începând de săptămâna viitoare, maximele termice ajunând la valori normale, de 20-22 de grade, vom avea din nou partea de vreme ploioasă.

„Acestea vor fi prezente în aproape toate zonele țării, însă cantitățile de apă estimate, cel puțin pentru primele zile din săptămână, nu vor mai fi atât de mari”, a mai spus meteorologul.

Sursă foto: Dreamstime.com