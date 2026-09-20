Vremea se răceşte accentuat. ANM a anunțat un cod galben / Prognoză specială emisă pentru Capitală

Meteorologii au emis o atenţionare Cod galben de vânt puternic, valabilă luni în Oltenia, centrul şi sudul Moldovei, Munţii Banatului şi jumătatea de vest a Carpaţilor Meridionali, unde rafalele vor ajunge la 50-70 de kilometri pe oră, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, la 80-90 de kilometri pe oră. Până joi dimineaţă vremea se va răci accentuat în întreaga ţară, temperaturile urmând să scadă cu 8-12 grade, în timp ce la munte sunt aşteptate lapoviţă şi ninsoare.

Cod galben

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), codul galben este valabil luni, 21 septembrie, între orele 12.00 şi 21.00, relatează News.ro

În acest interval, vântul va avea intensificări în Oltenia, centrul şi sudul Moldovei, Munţii Banatului şi jumătatea de vest a Carpaţilor Meridionali, cu viteze de 50-70 km/h. La altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele vor ajunge la 80-90 km/h.

De asemenea, meteorologii au emis o informare valabilă de luni, 21 septembrie, ora 10.00, până joi, 24 septembrie, ora 10.00, care vizează intensificări ale vântului, o răcire accentuată şi ploi moderate cantitativ.

Vântul va avea temporar intensificări luni în cea mai mare parte a ţării, iar marţi în Oltenia, local în Muntenia şi la munte. Vitezele vor fi, în general, de 45-55 km/h, iar în zona montană înaltă vor ajunge la 70-80 km/h.

Temperaturile scad cu până la 12 grade

Temperaturile vor scădea accentuat, în medie cu 8-12 grade, iar vremea va deveni rece pentru această perioadă. Răcirea se va resimţi luni în jumătatea de nord a ţării, iar marţi şi miercuri şi în sud.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 14 şi 21 de grade. În nopţile de marţi spre miercuri şi de miercuri spre joi, minimele vor fi cuprinse între 2 şi 11 grade, cele mai scăzute valori fiind aşteptate în depresiuni.

Vor fi şi perioade cu averse, temporar însoţite de descărcări electrice, luni în nord, centru, est şi sud-est, iar ulterior şi în celelalte regiuni. Cantităţile de apă vor ajunge la 10-15 litri pe metru pătrat şi, pe arii restrânse, la 20-30 de litri pe metru pătrat.

Din noaptea de luni spre marţi, la munte, în special la altitudini de peste 1.700 de metri, vor fi trecător şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

Vremea în București: Vânt și răcire accentuată

Meteorologii ANM au anunțat duminică și o prognoză specială pentru Municipiul București valabilă de luni până jo:. „Pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru intensificări ale vântului, răcire accentuată, ploi moderate cantitativ”.

Luni și prima parte a zilei de marți vremea se va menține caldă, iar temperatura maximă va fi de 28…30 de grade, iar cea minimă, mai scăzută decât în intervalul precedent, se va situa în jurul valorii de 11 grade. Cerul va fi variabil ziua și temporar noros noaptea, când vor fi averse slabe (cantități de apă de 1…3 l/mp).

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări dupăamiaza și seara când la rafală se vor atinge viteze de până la 40…45 km/h.

De marți vremea se va răci accentuat. Cerul va avea înnorări și mai ales după-amiaza și seara vor fi averse (cantitate de apă în general de 5…10 l/mp). Vântul va sufla moderat ziua (viteze la rafală de până la 30…40 km/h) și slab noaptea.

Temperatura maximă va fi de 18…20 grade, iar cea minimă de 8…10 grade.

Miercuri și joi vremea va fi rece, mai ales dimineața și noaptea. Cerul va fi temporar noros ziua când vor fi condiții pentru averse slabe (cantități de apă de 1…2 l/mp) și variabil noaptea. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi âde 20…21 de grade, iar cea minimă de 6…9 grade.

