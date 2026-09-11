Vremea se răcește puternic de sâmbătă. Va fi mai frig cu 10 grade în doar o zi și vin ploile. Anunțul făcut de șefa ANM

După un început de toamnă cu temperaturi de vară, vremea se răcește simțitor chiar de mâine, când o masă de aer foarte rece pătrunde în România, iar ploi puternice sunt așteptate în mare parte din țară, potrivit meteorologilor.

Jumătate de țară se află vineri sub alerte cod galben și protocaliu de temperaturi deosebit de ridicate și caniculă. Maximele termice se vor situa între 33 și 36 de grade. Cele mai mari valori, canicula și disconfortul termic accentuat vor fi în județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj, potrivit ANM.

Alertele cod galben și portocaliu de caniculă sunt valabile în 11 septembrie, ora 12 – 11 septembrie, ora 18

Vremea se răcește brusc de mâine

În weekend însă, ploile vor acoperi mare parte din țară și se va răci simțitor.

Elena Mateescu, directoarea generală a ANM, a declarat vineri, la Digi24, că astăzi este ultima zi în care temperaturile vor fi deseobit de calde pentru perioada în care ne aflăm.

„Deja mâine, masa de aer foarte rece care va aborda și zona țării noastre va aduce diferențe de temperaturi, cel puțin în partea de vest, centru, nord-vest a țării, în special în regiunile intracarpatice, de numai 19 până la 23 de grade, în contextul în care astăzi, în vestul țării, așteptăm valori de 30-31 de grade”, a explicat Elena Mateescu, la Digi24.

În sudul țării, temperaturile vor rămâne mai ridicate și sâmbătă, când sunt așteptate valori de până la 30-31 de grade Celsius. Răcirea se va accentua însă duminică și va fi resimțită în întreaga țară, potrivit șefei ANM.

„De duminică vom resimți masa de aer mai rece în întreaga țară, pentru că maximele se vor situa cel mult între 20 și 27 de grade, cu doar 23-25 de grade în Capitală”, a precizat Mateescu.

Întrebată despre scăderea bruscă a temperaturilor, Elena Mateescu a confirmat că diferențele vor fi importante de la o zi la alta.

Astfel, dacă vineri temperaturile vor ajunge până la 33-36 de grade în vestul țării, sâmbătă maximele din această regiune vor coborî la 19-23 de grade.

În sud, sâmbătă se vor mai înregistra valori de până la 30-31 de grade, însă duminică temperaturile vor scădea și aici, până la 23-25 de grade Celsius.

„Astăzi menționăm valori de până la 33-36 de grade în vestul țării, mâine doar 19-23 de grade. Mâine mai contăm în sud pe valori de până la 30-31 de grade, pentru ca ziua de duminică și în zona de sud a țării, inclusiv, să aducă valori de doar 23-25 de grade”, a încheiat Elena Mateescu.