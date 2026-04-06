Vremea se răcește puternic în Săptămâna Mare: Alertă meteo în peste jumătate de țară / Lapoviţă în unele zone

Vremea se răceşte accentuat începând de marţi, când sunt anunțate precipitaţii mixte în centrul, estul și sud-estul țării, anunță meteorologii. În același timp, ANM a emis trei alerte cod galben de vânt puternic, în vigoare de astăzi și până mâine seară, în peste jumătate de țară.

Prima alertă cod galben de vânt puternic intră în vigoare de la ora 12.00 și este valabilă până la ora 21.00.

În intervalul menționat, în Maramureș, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și nordul Crișanei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h. La munte, rafalele vor fi de 70…80 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m de 90…100 km/h.

Județele aflate sub cod galben de vânt între 06 aprilie, ora 12:00 – 06 aprilie, ora 21:00

Ulterior, de la ora 21.00 și până mâine, la ora 10.00, este cod galben de vânt în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură. Aici, vântul va avea intensificări cu viteze de 70…80 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale de 90…100 km/h.

Județele aflate sub cod galben de vânt 06 aprilie, ora 21:00 – 07 aprilie, ora 10:00

Un al treilea cod galben de vânt intră în vigoare de mâine, de la ora 10:00, până la ora 21:00.

În intervalul menționat, în Transilvania, Oltenia, Moldova, local în Maramureș, în sud-vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h.

La munte, rafalele vor fi de 70…90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m de 100…120 km/h.

Județele aflate sub cod galben de vânt între 07 aprilie, ora 10:00 – 07 aprilie, ora 21:00

Frig, lapoviță și ninsori până joi

ANM a emis și o informare meteo de intensificări ale vântului, vreme rece, precipitații mixte, la munte ninsoare, până pe 9 aprilie.

Astfel, temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze, în general de 45…60 km/h, iar la munte vor fi rafale de peste 80…90 km/h.

Începând din noaptea de marți spre miercuri (7/8 aprilie) vor fi precipitații mixte în centrul, estul și sud-estul țării, iar la munte vor predomina ninsorile și mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat nou de zăpadă (local 10…15 cm) și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, local se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp.

De marți (07 aprilie), vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că până la începutul săptămânii viitoare se va menține rece pentru această perioadă. Izolat se va forma brumă.