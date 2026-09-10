Vremea se schimbă brusc. După caniculă de foc, vin ploi torenţiale și vijelii: Anunțul ANM pentru următoarele zile

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță o schimbare radicală a vremii în cea mai mare parte a țării. Zilele de caniculă și disconfort termic vor fi urmate de o răcire accentuată, vijelii și ploi torențiale.

De joi de la prânz, până seara, la ora 18.00, în sudul Banatului, vestul şi sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nord-estul Moldovei şi cea mai mare parte a Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 şi 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Banatului, unde va fi caniculă, potrivit ANM.

HARTA Cod galben temperaturi deosebit de ridicate, în perioada 10 septembrie, ora 12 – 10 septembrie, ora 18. Sursa foto: ANM

Pentru ziua de vineri, de la prânz şi până seara, la ora 18.00, meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic accentuat pentru Banat, vestul şi sud-vestul Olteniei, sud-vestul şi centrul Transilvaniei.

În aceste zone, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, cu maxime termice ce se vor situa între 33 şi 36 de grade.

„Cele mai mari valori, canicula şi disconfortul termic accentuat (indice temperatură-umezeală (ITU) ce va depăşi pragul critic de 80 de unităţi) vor fi în judeţele Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj”, precizează meteorologii.

HARTA Cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat, în perioada 11 septembrie, ora 12 – 11 septembrie, ora 18. Sursa foto: ANM

Vijelii și ploi torențiale în toată țara de vineri seară

Vineri, de la ora 12, şi până duminică seară, la ora 22, se vor înregistra intensificări de vânt, instabilitate atmosferică și cantităţi însemnate de apă în Banat, Crişana, la munte şi izolat în restul teritoriului, unde la rafală se vor atinge viteze în general de 40…50 km/h.

Vremea va deveni instabilă în seara de vineri şi în noaptea de vineri spre sâmbătă în vestul, nordul şi centrul ţării, iar sâmbătă şi duminică în sud, est şi centru. Vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii cu viteze de 50…60 km/h și, izolat, grindină de mici dimensiuni.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 15…25 l/mp şi pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp.

Cum va fi vremea în Capitală

În cursul zilei de joi, vremea va fi frumoasă şi călduroasă, cu o maximă termică de 31 – 32 de grade, cu cer mai mult senin şi vânt slab şi moderat. Temperatura minimă va fi de 16 – 17 grade, mai scăzută în zona preorăşenească, spre 14 grade.

Vineri, vremea se va menţine frumoasă şi călduroasă, cu cer mai mult senin ziua şi variabil noaptea. Vântul va sufla moderat în prima parte a intervalului, apoi slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade, iar cea minimă va fi de 14 – 17 grade.

În intervalul 12 septembrie ora 09:00 – 13 septembrie ora 09:00 (sâmbătă), vremea va fi caldă, cerul va fi variabil, mai mult noros noaptea, când vor fi averse (cantităţi de apă în jurul a 5 l/mp) şi descărcări electrice.

Vântul va sufla în general slab ziua, apoi moderat, cu viteze la rafală de până la 35 km/h. Temperatura maximă va fi de 31 de grade, iar cea minimă de 14 – 16 grade.

Pentru intervalul 13 septembrie ora 09:00 – 13 septembrie ora 22:00 (duminică), vremea va fi închisă şi se va răci. Potrivit meteorologilor, vor fi averse şi se vor acumula cantităţi de apă în medie de 5…10 l/mp, iar vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 23 – 25 de grade, iar cea minimă de 13 – 15 grade.