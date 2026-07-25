Vremea se schimbă brusc după furtuni: Când se întoarce canicula și unde se vor atinge 40 de grade / Anunțul ANM

Vremea începe să se încălzească de la o zi la alta, iar spre finalul săptămânii viitoare termometrele vor arăta din nou valori extreme, anunță directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu.

După o răcire de scurtă durată, specifică verii, temperaturile încep să crească rapid. „Astăzi așteptăm maxime generale între 24 și 28 de grade. Iar de mâine, în partea de vest a țării este posibil să ajungem la 30 – 31 de grade”, a spus meteorologul la Digi24.

Temperaturile vor crește și în restul țării cu 2-3 grade, iar de luni este așteptat un nou val de căldură, care va aduce o creștere constantă pe parcursul săptămânii.

„Nu este exclus ca spre weekendul viitor să ne apropiem de 38 sau chiar 40 de grade. Semnalele deocamdată sunt că zonele cele mai afectate ar fi tot cele de Vest Nu este neobișnuit pentru sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august. E perioada din an în care înregistrăm temperaturile cele mai înregistrate”, a mai spus Florinela Georgescu.

Directorul ANM nu exclude însă apariția unor noi furtuni în următoarele două-trei zile, deși șansele acestora vor scădea odată cu instalarea caniculei. „Mâine seară din nou dinspre partea de vest a teritoriului vom avea un episod cu instabilitate atmosferică”, a mai spus ea.