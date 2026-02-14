Vremea se schimbă brusc în doar câteva zile: lapoviță și nou strat de zăpadă la munte / ANM a actualizat prognoza meteo

Vremea va fi deosebit de caldă sâmbătă, cu temperaturi ce vor ajunge și la 17 grade în unele zone ale țării. De mâine însă, un nou val de frig va cuprinde România, când sunt așteptate ploi, lavopiță și ninsori la munte, potrivit prognozei emise de ANM pentru intervalul 14 – 21 februarie.

Cum e vremea sâmbătă

Astăzi, 14 februarie, vremea va fi deosebit de caldă pentru mijlocul lunii februarie. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 grade în extremitatea de nord a Moldovei și 17 grade, pe arii restrânse în Banat, sudul Olteniei și al Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 grade în estul Transilvaniei și 9 grade în sud-estul Munteniei.

Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, iar în primele ore, pe alocuri, va fi ceață sau nebulozitate stratiformă și izolat posibil burniță. Seara și noaptea, nebulozitatea și ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vest și vor cuprinde cea mai mare parte a țării.

La munte, în nordul Carpaților Orientali la altitudini de peste 1500 m, iar în restul zonei montane la altitudini mai mari de 1700 m, vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

În Banat, Oltenia, precum și în masivele montane sudice, se vor acumula cantități de apă, în general, de 10…15 l/mp. În Carpații Orientali și în nord-vestul Moldovei, vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales noaptea, la munte, în special în zona înaltă a Carpaților Meridionali, cu rafale de peste 70…90 km/h (viscolind ninsoarea la altitudini de peste 1800 m), local în regiunile vestice, sudice și sud-estice și izolat în restul teritoriului, în general cu viteze de 40 50 km/h.

Și la București, vremea va fi deosebit de caldă pentru mijlocul lunii februarie. Ziua cerul va fi variabil, însă noaptea înnorările se vor accentua și temporar va ploua. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 13…15 grade, iar cea minimă de 5…6 grade. Dimineața vor fi condiții de ceață.

Vremea duminică

Duminică, vremea se va răci semnificativ față de intervalul precedent, ziua în vestul, nordul și centrul țării, iar noaptea în toate regiunile. Maximele termice se vor situa între 1 grad în nordul Moldovei și 17 grade în Dobrogea continentală, iar minimele se vor încadra în general între -6 și 3 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei.

Cerul va fi noros în jumătatea de nord a teritoriului și temporar noros în rest. Vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării ziua, când izolat se vor acumula cantități de apă de peste 10…15 l/mp, dar din orele serii acestea se vor restrânge ca arie și vor fi slabe cantitativ. Precipitațiile vor fi sub formă de ploaie în sud și în sud-est, mixte în rest, iar la munte treptat vor predomina ninsorile. Vântul va avea intensificări ziua în majoritatea regiunilor, iar noaptea în sud, în est și pe arii restrânse în rest (viteze la rafală în general de 40…50 km/h, iar la munte, local de peste 60…70 km/h și ninsoare viscolită). Izolat va fi ceață.

În București, temperatura maximă va atinge 14…15 grade, iar minima va coborî la -1…1 grad. Cerul va fi mai mult noros în prima parte a zilei, cu ploi, apoi variabil, iar vântul va avea intensificări temporare de până la 40-45 km/h.

Vremea luni

Vremea va continua să se răcească. Cerul va avea înnorări și, mai ales seara și noaptea, vor fi precipitații pe arii

extinse în sudul și sud-estul țării; treptat vor predomina ninsorile la munte, în nordul Olteniei și al Munteniei, precum și în jumătatea de sud a Moldovei, iar în rest vor fi mai ales ploi. În restul teritoriului, precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare, se vor semnala pe spații mici.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificărilocale îndeosebi în regiunile sud-estice și pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între -2 grade în nordul Moldovei și în jurul a 10 grade în extremitatea sudică a teritoriului, iar cele minime vor fi cuprinse în general între -6 și 3 grade. Izolat se va semnala ceață.

Și la București vremea va intra într-un proces de răcire. Cerul va avea înnorări, iar în cursul nopții vor fi precipitații predominant sub formă de ploaie. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 7…9 grade, iar cea minimă de 0…2 grade.

Vremea marți

Marți, 17 februarue, în sudul, centrul și estul țării, înnorările vor fi persistente și pe arii extinse vor fi precipitații moderate cantitativ. La munte va ninge, în Moldova și Transilvania vor predomina ninsorile, iar în Oltenia, Muntenia și Dobrogea vor fi precipitații mixte.

În restul teritoriului cerul va fi temporar noros, iar precipitațiile izolate. Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, cu viteze mai mari în zona montană, în sudul și în estul țării. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 0 și 8 grade, iar minime vor fi cuprinse -6 și 2 grade.

La București, cerul va fi mai mult noros și vor fi precipitații mixte, moderate cantitativ. Vântul va avea intensificări temporare. Temperatura maximă va fi de 4…5 grade, iar cea minimă se va situa în jurul a 0 grade.

Tendința vremii pentru 18 – 21 februarie

Între 18 și 21 februarue, ANM prognozează că vremea va fi rece în prima parte a intervalului în cea mai mare parte a țării, apoi valorile termice, cu precădere cele diurne, vor fi în creștere. Vor fi precipitații locale în prima zi în regiunile estice, iar la finalul perioadei în nord-vest.

În București, valorile termice diurne vor fi în creștere treptată și vor deveni mai mari decât cele specifice perioadei, iar în cursul nopților vor fi temperaturi apropiate de norme. Probabilitatea pentru precipitații va fi redusă