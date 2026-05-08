Vremea se schimbă brusc în weekend. Alerte cod galben de vijelii și grindină emise de ANM

Vremea devine instabilă începând cu această după-amiază, când sunt anunțate ploi în mare parte din țară până duminică, anunță meteorologii. Pentru mai multe județe, ANM a emis alerte cod galben de instabilitate atmosferică și cantități însemnate de apă.

Potrivit ANM, de astăzi, de la ora 12.00, și până pe 10 mai, la ora 10.00, în sud-vestul, sudul, centrul și estul țării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică.

Aceasta se va manifesta prin averse în general moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze de 35…50 km/h) și pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Alerte cod galben

În același timp, ANM a emis cod galben de furtuni valabil de la ora 12, până diseară la ora 22.

Vizate sunt cea mai mare parte a Moldovei și local în Carpații Orientali și Meridionali, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și izolat intensificări ale vântului (rafale de 50…60 km/h) și grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de 30…40 l/mp.

Codul galben de ploi valabil între 08 mai, ora 12 – 08 mai, ora 22

Ulterior, de la noapte, de la ora 03.00, până sâmbătă, la ora 13.00, este în vigoare un alt cod galben de ploi în cea mai mare parte a Olteniei, precum și în nord-vestul și nordul Munteniei.

Codul galben de ploi valabil între 09 mai, ora 03 – 09 mai, ora 13

Aici, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și izolat intensificări ale vântului (rafale de 50…60 km/h) și grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de 30…40 l/mp.