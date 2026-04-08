Vremea se schimbă puternic în București în următoarele ore. Previziuni pentru două zile

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis prognoza meteo pentru București pentru următoarele două zile.

În intervalul 08 aprilie, ora 10 – 10 aprilie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru vreme deosebit de rece, informează ANM.

Astfel, în intervalul 08.04.2026, ora 10:00 – 09.04.2026, ora 09:00, valorile termice se vor situa sub cele obișnuite perioadei. Cerul va avea înnorări temporare și trecător, îndeosebi în a doua parte a zilei, vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 14…15 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 3 grade.

Începând de joi, 09.04.2026, ora 09:00 – vineri, 10.04.2026, ora 10:00 Regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori mai mici decât cele specifice perioadei. Cerul va avea înnorări și mai ales seara și noaptea temporar vor fi precipitații slabe, sub formă de ploaie și posibil lapoviță. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 11…13 grade, iar cea minimă de 2…4 grade.

Alertă de ploaie, lapoviță și ninsoare

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) anunță că vor fi intensificări ale vântului, precipitaţii sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare şi o vreme deosebit de rece în cea mai mare parte a ţării, în intervalul 8 – 10 aprilie.

La munte, va ninge viscolit, cu rafale de peste 90 de km/h. Vor fi precipitaţii sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare îndeosebi în centrul, estul şi sudul ţării , iar în Carpaţii Meridionali şi Orientali se va depune strat nou de zăpadă (local de 10…15 cm) şi va fi viscol, potrivit meteorologilor.

ANM mai transmite că până la sfârşitul intervalului, local se vor acumula cantităţi de apă de 10…15 l/mp. Vremea va continua să se răcească, astfel că va deveni deosebit de rece pentru această perioadă.