Vremea se schimbă radical: ANM anunță ploi însemnate, ninsori în toată zona de munte și vânt puternic. „Vom avea o întreagă suită de manifestări meteo”

Meteorologii anunţă o rănire accentuată a vremii în întreaga ţară, în următoarele zile, dar şi precipitaţii abundente, în special la munte, unde va ninge în toată zona montană. Astăzi, până mâine dimineață, este cod galben de vânt puternic, iar în zonele înalte rafalele pot ajunge la 120 de kilometri la oră.

ANM a emis o informare nmeteo de vreme rea valabilă până joi, la ora 10.00.

Astfel, în după-amiaza şi seara zilei de luni (17 noiembrie), în Banat şi Crişana, vor fi averse însoţite pe alocuri de descărcări electrice, apoi va ploua în cea mai mare parte a ţării. Pe întreg intervalul se vor acumula cantităţi de apă de 20…25 l/mp şi izolat de peste 30…40 l/mp.

În noaptea de marți spre miercuri (18/19 noiembrie) va ninge în toată zona montană unde se va depune strat de zăpadă, iar în zonele mai joase din centru și est vor fi precipitații mixte.

Local și temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu rafale în general de 40…60 km/h. Marți (18 noiembrie) vremea se va răci accentuat în vestul, nordul, centrul și nord-estul țării, iar miercuri (19 noiembrie) și în restul teritoriului.

Cod galben de vânt puternic

În același timp, ANM a emis o alertă cod galben de vânt puternic, valabilă în intervalul 17 noiembrie, ora 12 – 18 noiembrie, ora 06.

Vântul va avea temporar intensificări, la început în Banat și Crișana, iar spre seară și noaptea și în vestul Transilvaniei și Maramureș, cu viteze de 50…60 km/h și izolat de 70 km/h. În zonele montane vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.

Alerta cod galben de vânt este valabilă între 17 noiembrie, ora 12 – 18 noiembrie, ora 06

Director ANM: „Întreagă suită de manifestări meteorologice”

Florinela Georgescu, director de prognoză ANM, a explicat, la Digi24, că urmează o „întreagă suită de manifestări meteorologice”, iar miercuri va fi „ziua cea mai rece”, inclusiv în București.

Specialistul atrage atenția că urmează mai multe tipuri de fenomene, nu doar o răcire bruscă.

„Vom avea o întreagă suită de manifestări meteorologice, o vreme schimbătoare în zilele viitoare. Începem în această după-amiază cu averse în Banat și Crișana, posibil însoțite și de descărcări electrice”, a explicat Florinela Georgescu.

De la noapte, precipitațiile se extind rapid în majoritatea regiunilor, iar până joi dimineață urmează să plouă în cea mai mare parte a țării. Tot atunci va începe și răcirea vremii, inițial în jumătatea de nord a teritoriului. Vor apărea și ninsori în zona montană, iar temporar este posibil să ningă și în alte regiuni.

„În noaptea de marți spre miercuri va ninge în toată zona montană și este posibil ca, trecător, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare să fie în acea noapte și în nordul și centrul Moldovei și în mare parte a Transilvaniei”, a declarat Georgescu, menționând că aceste fenomene vor fi însoțite de vânt puternic.

Scăderea va continua treptat: „Astfel încât așteptăm ca miercuri să fie ziua cea mai rece, cu maxime doar între 4 și 13 grade”, a precizat ea. „La munte sigur că se va depune un strat de zăpadă, în special la altitudinile cele mai mari, acolo unde ninsoarea va fi de durată, pentru că mai jos nu va fi doar ninsoare, vor fi și lapovițe”, a spus directorul ANM.

Ulterior, vremea se va încălzi din nou.

„De joi, vremea va intra într-un proces de încălzire, astfel încât vom reveni destul de rapid din nou la valori în jurul a 20° mai ales în jumătatea de sud a teritoriului”, a explicat Florinela Georgescu.