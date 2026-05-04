Vremea se schimbă radical. ANM anunță temperaturi ce vor ajunge și la 30 de grade. Când revin ploile

După valul neobișnuit de frig din luna aprilie, o masă de aer cald aduce la începutul lunii mai temperaturi de vară, mult mai ridicate decât normalul periodei, ce vor urca în unele zone chiar la 29-30 de grade, anunță meteorologii.

„Începe foarte bine săptămâna din punct de vedere termic. Trecem foarte repede de la temperaturi cu mult sub normalul perioadei la temperaturi peste normalul acestei perioade. În unele zone ale țării și aici mă refer la regiunile nord-vestice și nordice, chiar valori cu 8-10 grade mai sus decât ar fi firesc în această perioadă”, a declarat luni dimineață Florinela Georgescu, director de prognoză la ANM, la Digi24.

Potrivit acesteia, procesul de încălzire continuă în zilele următoare, cele mai ridicate valori fiind așteptate în vestul și nord-vestul țării.

„Și procesul de încălzire continuă, posibil mâine, tot pe partea de vest, nord-vest, să se înregistreze valorile cele mai ridicate, spre 28, chiar 29 grade Crișana, Maramureș, poate partea de nord-vest a Transilvaniei. În restul teritoriului 22-26 grade, cu 23-24 grade la București și probabil cea mai caldă zi a acestei săptămâni să fie miercuri, când vor predomina temperaturile mai ridicate, de 24 grade urcând din nou spre 29, poate 30 grade în nord-vestul țării”, a adăugat aceasta.

Spre sfârșitul săptămânii însă, sunt așteptate ploi în mare parte din țară.

„Dacă până atunci ploi foarte slabe mai degrabă în zonele montane, de miercuri noapte aria acestora se va extinde tot dinspre vestul țării. (…) Urmează ca spre sfârșitul săptămânii să plouă în mare parte a țării”, a spus Florinela Georgescu.

Prognoza meteo completă pentru următoarele zile

Potrivit prognozei ANM pe 7 zile, luni, valorile termice diurne vor crește în toate regiunile, iar în nordul și centrul țării se vor situa peste cele specifice datei. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări ziua în Carpații Meridionali și Orientali, precum și în sudul Moldovei, în zona deluroasă a Olteniei și în Muntenia, unde cu totul izolat vor fi ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și

moderat, cu ușoare intensificări în cursul zilei pe crestele montane și în regiunile sud-estice.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 15 și 26 de grade, iar cele minime între -1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei și 14 grade în Dealurile de Vest.

În București, vremea va deveni normală termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 21…22 de grade, iar cea minimă de 8…10 grade, mai scăzută în zona preorășenească, spre 6 grade.

Marți, vremea va deveni caldă pentru această dată. Cerul va fi temporar norosîn zona Carpaților Meridionali, unde ziua vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată, iar în restul teritoriului va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 17 și 27 de grade, iar cele minime între 0 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 15 grade în regiunile vestice. Izolat vor fi condiții de ceață.

În București, vremea va fi frumoasă și se va încălzi. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 24 de grade, iar cea minimă va fi de 7…10 grade.

Miercuri, vremea se va menține mai caldă decât în mod normal la această dată în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei și în prima parte a nopții cerul va fi variabil în regiunile vestice, nordice, în centru și la munte, unde cu totul izolat vor fi ploi slabe de scurtă durată și mai mult senin în rest.

În a doua parte a nopții cerul va deveni noros în jumătatea de vest a teritoriului, iar local în Banat, Crișana, nord-vestul Transilvaniei și izolat în Maramureș și nordvestul Olteniei, temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua în estul țării și pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 28 de grade, mai scăzute pe litoral până spre 15 grade, iar cele minime între 3 și 14 grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei.

În București, vremea se va menține frumoasă și caldă. Cerul va fi senin ziua și variabil noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 24…25 de grade, iar cea minimă de 10…11 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 7 grade.

Joi, în regiunile vestice, nordice, în centru și la munte, vremea va fi ușor instabilă și temperaturile vor fi în general în scădere. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin perioade cu înnorări, averse și pe alocuri descărcări electrice. În restul teritoriului valorile termice se vor menține ridicate, cerul va fi variabil, cu unele înnorări și izolat averse după-amiaza și la începutul nopții. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ziua în Moldova, Dobrogea și pe crestele montane.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 16 și 26 de grade, iar cele minime între 8 și 14 grade, ușor mai scăzute în estul Transilvaniei. Pe arii restrânse, dimineața și noaptea, se va forma ceață, cu o probabilitate mai mare în sud, în sud-est, pe văi și în depresiuni.

În Capitală, vremea se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, cu înnorări și posibil averse slabe după-amiaza și la începutul nopții. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade, iar cea minimă va fi de 11…13 grade. Spre dimineață vor fi condiții de ceață.

În intervalul 8-11 mai, ANM prognozează că regimul termic va fi caracterizat de valori ușor mai mari decât cele specifice perioadei, în cea mai mare parte a teritoriului. Local vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, în special la munte, în est, în sud și în centru.

Și în București, vremea va fi ușor instabilă, cu temperaturi în general mai ridicate decât cele specifice perioadei.