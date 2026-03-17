Vremea se schimbă radical. Fenomenele care pun stăpânire pe România în următoarele 48 de ore

După câteva zile cu temperaturi peste media perioadei, condițiile meteo se modifică. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare ce vizează fenomene de intensitate, valabilă până joi seară.

Primele semne ale instabilității apar marți seară în zona de sud-vest, urmând ca până joi fenomenul să se extindă la nivel național, anunță meteorologii. În timp ce majoritatea regiunilor vor resimți rafale de 45 km/h, zonele aflate sub avertizare vor înregistra viteze mult mai mari.

Temperaturile în Capitală vor urma o pantă descendentă în următoarele 48 de ore, marcând o scădere de aproximativ 5 grade față de începutul săptămânii.

Cod galben de vânt puternic în mai multe județe

ANM a emis o informare privind intensificări ale vântului, valabilă de marţi, de la ora 20.00, până joi, la aceeaşi oră.

Temporar, vântul va avea intensificări, în noaptea de marţi spre miercuri în sudul Banatului, miercuri în majoritatea regiunilor, iar joi în Muntenia, Dobrogea şi sudul Moldovei, cu viteze în general de 40-45 km/h. În zona montană înaltă rafalele vor fi de 60-80 km/h.

Totodată, a fost emisă o atenţionare Cod galben privind intensificări ale vântului, valabilă de marţi, de la ora 22.00, până miercuri, la ora 20.00, în judeţul Caraş-Severin.

În intervalul menţionat, local, în judeţul Caraş-Severin, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h. În Munţii Banatului şi vestul Carpaţilor Meridionali, rafalele vor fi de 70-90 km/h.

Un alt Cod galben, vizând tot intensificări ale vântului, va fi în vigoare miercuri, între orele 10.00 şi 17.00. În intervalul menţionat, local în judeţele Mehedinţi, Dolj şi Olt, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-60 km/h.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, pe parcursul zilei de marţi valorile de temperatură se vor situa în continuare uşor peste mediile multianuale specifice perioadei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat.

Temperatura maximă va fi de 14-15 grade, iar cea minimă de 0-2 grade, mai scăzută în zona preorăşenească.

Miercuri, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat cu uşoare intensificări (viteze de 40-45 km/h). Temperatura maximă va fi de 12-14 grade, iar cea minimă de 2-4 grade.

Joi, valorile de temperatură vor scădea. Cerul va avea înnorări, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 9-10 grade.

